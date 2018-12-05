«Жемчужная река» до Нового года отменила все туры из Барнаула на Хайнань

Туроператор «Жемчужная река» приостановил продажу туров на Хайнань из Барнаула, сообщает « Турдом » со ссылкой на коммерческого директора «Жемчужной реки» Евгения Косинкова. Это связано с тем, что авиакомпания «Алроса» не смогла продлить полетную программу в аэропорт Саньи. Барнаульцы с оплаченными путевками на декабрь остались без запланированного отпуска, а за уже отдыхающими перевозчик до Нового года отправит несколько пустых рейсов.

Что произошло?

Полетные программы на Хайнань сняли из Барнаула, Томска, Читы, Благовещенска, Новокузнецка и Кемерова.

По словам Косинкова, авиакомпании «Алроса» не продлили разрешения на выполнение чартерной программы в аэропорт Санья в период с 13 по 31 декабря.

В связи с этим туроператор «Жемчужная Река» совместно с перевозчиком решили приостановить полеты до получения разрешения на регулярные рейсы с января 2019 года.

Туристам авиаперевозчик сообщил, что прекращает полетную программу в Китай с 12 декабря.

По данным «Турдома», до 31 декабря «Алроса» выполнит шесть вылетов на Хайнань для планового вывоза туристов.

Что делать туристам?

Барнаульцам, которые купили туры на рейсах перевозчика «Алроса» c 5 декабря по 31 декабря, оператор предлагает:

отправиться на отдых в другие даты , но только уже из аэропортов Кемерова или Хабаровска на бортах авиакомпании «ИрАэро» ( самолеты летают по вторникам и пятницам),

но только уже из аэропортов Кемерова или Хабаровска на бортах авиакомпании «ИрАэро» самолеты летают по вторникам и пятницам), с 1 января уже лететь на регулярных рейсах «Алросы» из своего города,

аннулировать тур без удержания фактически понесенных расходов.

С какими проблемами столкнулась «Жемчужная река»?

Евгений Косинков отметил, что для компании это стало неожиданностью. Однако ситуации с переносами и отменой рейсов возникали в этом году несколько раз.

Сначала туроператор перенес старт прямых рейсов из Барнаула в Хайнань с начала марта на 3 мая, потом на июнь, после на август. Это было связано с тем, что авиакомпания «Алроса» не могла оформить разрешение на полеты.

Перед запуском полетной программы на пресс-конференции представители авиакомпании «Алроса» и туроператора «Жемчужная река» уверяли агентов и туристов, что проблем с документами не возникнет. 13 августа первый чартер наконец-то вылетел.

Однако алтайские турагенты на встрече заявили, что доверие к оператору подорвано, и пока не спешат сотрудничать с компанией. После предыдущих срывов полетной программы многие туристы фактически потеряли деньги.

Несмотря на недоверие агентов, все места на первом рейсе на Хайнань из Барнаула быстро раскупили. На путевки были низкие цены — в августе недельный тур на остров стоил от 38 тыс. рублей на двоих с проживанием в отеле «три звезды».

Что известно о туроператоре

«Жемчужная река» — китайско-российский туроператор, который работает около 20 лет. В августе компания запустила полетные программы на Хайнань из Барнаула, Кемерова и Томска, а с сентября поставила рейсы из других городов — Благовещенска, Читы, Новокузнецка.