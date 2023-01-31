Праздничный отпуск. Насколько дорого барнаульцы могут отметить 23 февраля внутри и вне Отечества

В середине февраля россиян ждут четыре праздничных выходных — если взять пару отгулов получится полноценный отпуск. Altapress.ru подобрал несколько вариантов как провести эти дни алтайским любителям готовых туров.

Зарубежные варианты

Чтобы отметить праздник у Андаманского или у Южно-Китайского моря нужно поторопиться. Туристический поток в Таиланд увеличивается, и в популярных объектах ощущается нехватка мест, сообщает портал Tourdom. На курорт возвращаются и китайские отдыхающие — возросший спрос влияет на стоимость путевок.

Цена за вылет в Паттайю с 21 февраля на 6 ночей на человека стартует от 94 тыс. рублей. Отдых на Пхукете с той же продолжительностью с 19 февраля обойдется как минимум в 105 тыс. рублей, сообщает турфирма «100 дорог».

Если прибыть в Паттайю прямо 23 февраля, то девятидневный тур на двоих будет стоить 220 тыс. рублей. Это на 40 тыс. дороже, чем если бы турист отправлялся на отдых на день раньше, рассказали в компании «Арго».

Паттайя. Таиланд. СС0

Дешевле обойдется отдых на Шри-Ланке: восемь ночей с завтраками и ужинами — 180 тыс. рублей на двоих.

Провести вдвоем семь ночей в четырехзвездочной гостинице в Шарже в длинные февральские выходные можно минимум за 150 тыс. рублей.

Продает «Арго» и экскурсионную путевку в Турцию. Семидневная программа коснется истории государства, путешественники объедут несколько старинных городов. Стоимость — от 45 тыс. рублей на человека без учета перелета.

А если хочется отложить отдых на лето, то турфирмы давно начали акцию раннего бронирования. Подробнее о том, почему это может быть выгодно altapress.ru писал здесь.

Отдых на Алтае

«Автотур» устраивает двухдневные поездки в Республику Алтай — с 23 по 24 февраля, а также с 11 по 12 марта.

В программе — Зубы Дракона и остров Патмос, чемальская пасека, голубые озера у села Аскат, культурно-выставочный центр «Стрела Сартакпая», где можно полюбоваться глиняной посудой и куклами, а также музей-усадьба Чорос-Гуркина и Чемальская ГЭС. Поездка обойдется в 9 тыс. рублей с человека.

Невероятно красивое природное явление заметили на Телецком озере vk.com/altzapovednik , Роман Воробьёв , Татьяна Клименко

В феврале также можно полюбоваться льдом Телецкого озера, скатиться с горы, расположенного неподалеку горнолыжного комплекса или вообще сплавиться по зимней Бии можно за 15,9 тыс. рублей. Продолжительность поездки — 2 дня.

Александр Смирнов,

директор турфирмы «Плот»:

На Бии есть небольшие незамерзающие участки, где можно сплавиться на рафте. Управляет им только гид — туристы могут фотографировать. Это очень красиво на восходе: над водой поднимается туман, сквозь который пробиваются лучи солнца, вокруг белый пушистый снег — это сказочно".

О том, как устроить путешествие мечты в Казахстан, altapress.ru писал здесь.