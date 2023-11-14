Представители туристической отрасли Алтайского края обсудили проект развития туризма в регионе

На развитие туризма до 2030 года выделят 1,3 млрд рублей. При этом из них более 440 млн рублей - средства федерального бюджета, сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Ранее в СМИ появилась информация о том, что финансирование туротрасли Алтайского края значительно снизится. Ничего подобного.