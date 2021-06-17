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Туризм

Проект «Белокуриха Горная» стал победителем всероссийской премии

Проект «Белокуриха Горная» или же «Белокуриха-2» получил премию «Эксперт года-2021» в номинации «Туризм, сервис и HoReCa». Эта премия определяет лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы, пишет пресс-служба «Курорт Белокуриха».

Трасса на Белокуриху.
Трасса на Белокуриху.
altairegion22.ru

Отбирать наиболее значимые для страны проекты организаторы конкурса начали весной.

— В заявке мы рассказали все о «Белокурихи Горной» за ее десятилетнюю историю: необходимость создания, лечебные факторы, переговоры и поиск финансирования, включение в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма», поиск инвесторов, строительство внутренних дорог, объектов и маршрутов, создание парка. Ключевым моментом моего выступления в финале, безусловно, стал итог командной работы — включение кластера «Предгорья Алтая» (в который входит «Белокуриха Горная») в нацпроект по туризму, — рассказал Олег Акимов, заместитель генерального директора «Курорт Белокуриха».

За победу в номинации «Туризм, сервис и HoReCa», боролись десятки претендентов со всей России. В финал вышли только три проекта, среди которых «Белокуриха Горная» и стала лучшей.

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