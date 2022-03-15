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Туризм

Программу туристического кешбэка возобновили в России

Новый этап программы туристического кешбэка стартует 15 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Белокуриха.
Белокуриха.
@kurort_belokurikha

Покупать поездки можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие — с момента покупки и до 1 июля.

Основные условия программы остаются прежними.

В акции участвуют все регионы страны, кешбэк составит 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности, пишет bfm.ru. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Посмотреть предложения туроператоров и отельеров можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Ранее о запуске программы школьного туризма заявил премьер Михаил Мишустин. А президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с туризмом цитатой из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя».

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