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Туризм

Прямые рейсы. Куда и за сколько можно улететь из Барнаула

Пора бы уже серьезно приготовиться к лету и приобрести билет на самолет, который отправит вас на долгожданный отдых. Расскажем, какие прямые рейсы вылетают из барнаульского аэропорта, какие нужно еще подождать и сколько все это стоит.

Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines.
Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines.
nordwindairlines.ru

Новые и возобновленные рейсы

Не новое направление, но новая авиакомпания — с 1 июня «Победа» начнет выполнять ежедневные рейсы из Барнаула в Москву. Стоимость — от 7 499 рублей. Прилет в Шереметьево.

Продажа билетов в Сочи на даты с 30 мая открыта на сайте авиакомпании IrAero. Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Стоимость — от 14 тыс. рублей в одну сторону.

В Барнаульском аэропорту.
В Барнаульском аэропорту.
@ barnaul_airport

Рейсы с субсидированными тарифами

«Уральские авиалинии» с 1 мая начнут выполнять рейсы в Крым на Airbus А320. Вылет из Симферополя по понедельникам и пятницам, а из Барнаула — по вторникам и субботам. Стоимость субсидированного тарифа — 6 тыс. рублей взрослый и для детей до 12 лет — 5 тыс. рублей. По обычному тарифу — от 11 тыс. рублей.

Nordwind начнет полеты в Симферополь с 5 июня на Boeing 737−800. Дни недели прилетов и вылетов совпадает с расписанием «Уральских авиалиний».

Стоимость субсидированного тарифа — 6 тыс. рублей взрослый и для детей до 12 лет — 5 тыс. рублей. По обычному тарифу — от 12 тыс. рублей.

Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова.

Какие новые рейсы стоит ждать

Евгений Дешевых ранее сообщал, что Ростуризм и краевой Минтранс работают над открытием субсидированных рейсов в Тюмень, Иркутск и Санкт-Петербург.

Какие есть еще рейсы

Полеты в Санкт-Петербург осуществляет Nordwind. Расписание составлено до конца октября. Стоимость — от 7 тыс. рублей.

Рейс Сургут-Барнаул-Сургут от «Ютэйр» будет осуществляться по вторникам и субботам. Стоимость от 5,6 тыс. рублей.

Самолет МС-21.
Самолет МС-21.
kremlin.ru

Рейсы с субсидированными тарифами

В этом году продолжатся полеты в Новосибирск (S7), Томск («СиЛА»), Казань («ЮВТ АЭРО»), Белокуриху (Ан-28 и L-410). Также продолжатся полеты и в Красноярск («ЮВТ АЭРО»), к двум имеющимся рейсам в неделю добавится еще один от «КрасАвиа».

Рейсы Екатеринбург-Барнаул-Екатеринбург будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. С 1 мая количество рейсов увеличится до 5 в неделю. Перевозит SSJ100 авиакомпании Red Wings. Стоимость — от 2 тыс. рублей.

Омск-Барнаул-Омск — по понедельникам и субботам на ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр». Стоимость — от 2,5 тыс. рублей.

Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова.

Куда можно вылететь из Новосибирска

Если говорить, о летнем отдыхе на пляже, то из Новосибирска можно спокойно вылететь в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Шарджу, Ларнаку.

По субсидированному тарифу из Новосибирска можно вылететь в Симферополь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Читу, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск.

В Москву лучше лететь самолетом.
В Москву лучше лететь самолетом.
pixabay.com

Для кого доступен субсидированный тариф

Тариф предоставляется только гражданам РФ при предъявлении документов, подтверждающей принадлежность к той или иной категории пассажиров, а именно:

  • молодежь до 23 лет;
  • пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет);
  • инвалиды I группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства II или III группы;
  • лица, сопровождающие инвалидов;
  • многодетные семьи.
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