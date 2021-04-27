Прямые рейсы. Куда и за сколько можно улететь из Барнаула

Новые и возобновленные рейсы
Не новое направление, но новая авиакомпания — с 1 июня «Победа» начнет выполнять ежедневные рейсы из Барнаула в Москву. Стоимость — от 7 499 рублей. Прилет в Шереметьево.
Продажа билетов в Сочи на даты с 30 мая открыта на сайте авиакомпании IrAero. Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Стоимость — от 14 тыс. рублей в одну сторону.
Рейсы с субсидированными тарифами
«Уральские авиалинии» с 1 мая начнут выполнять рейсы в Крым на Airbus А320. Вылет из Симферополя по понедельникам и пятницам, а из Барнаула — по вторникам и субботам. Стоимость субсидированного тарифа — 6 тыс. рублей взрослый и для детей до 12 лет — 5 тыс. рублей. По обычному тарифу — от 11 тыс. рублей.
Nordwind начнет полеты в Симферополь с 5 июня на Boeing 737−800. Дни недели прилетов и вылетов совпадает с расписанием «Уральских авиалиний».
Стоимость субсидированного тарифа — 6 тыс. рублей взрослый и для детей до 12 лет — 5 тыс. рублей. По обычному тарифу — от 12 тыс. рублей.
Какие новые рейсы стоит ждать
Евгений Дешевых ранее сообщал, что Ростуризм и краевой Минтранс работают над открытием субсидированных рейсов в Тюмень, Иркутск и Санкт-Петербург.
Какие есть еще рейсы
Полеты в Санкт-Петербург осуществляет Nordwind. Расписание составлено до конца октября. Стоимость — от 7 тыс. рублей.
Рейс Сургут-Барнаул-Сургут от «Ютэйр» будет осуществляться по вторникам и субботам. Стоимость от 5,6 тыс. рублей.
Рейсы с субсидированными тарифами
В этом году продолжатся полеты в Новосибирск (S7), Томск («СиЛА»), Казань («ЮВТ АЭРО»), Белокуриху (Ан-28 и L-410). Также продолжатся полеты и в Красноярск («ЮВТ АЭРО»), к двум имеющимся рейсам в неделю добавится еще один от «КрасАвиа».
Рейсы Екатеринбург-Барнаул-Екатеринбург будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. С 1 мая количество рейсов увеличится до 5 в неделю. Перевозит SSJ100 авиакомпании Red Wings. Стоимость — от 2 тыс. рублей.
Омск-Барнаул-Омск — по понедельникам и субботам на ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр». Стоимость — от 2,5 тыс. рублей.
Куда можно вылететь из Новосибирска
Если говорить, о летнем отдыхе на пляже, то из Новосибирска можно спокойно вылететь в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Шарджу, Ларнаку.
По субсидированному тарифу из Новосибирска можно вылететь в Симферополь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Читу, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск.
Для кого доступен субсидированный тариф
Тариф предоставляется только гражданам РФ при предъявлении документов, подтверждающей принадлежность к той или иной категории пассажиров, а именно:
- молодежь до 23 лет;
- пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет);
- инвалиды I группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства II или III группы;
- лица, сопровождающие инвалидов;
- многодетные семьи.