Прямые рейсы. Куда и за сколько можно улететь из Барнаула

Пора бы уже серьезно приготовиться к лету и приобрести билет на самолет, который отправит вас на долгожданный отдых. Расскажем, какие прямые рейсы вылетают из барнаульского аэропорта, какие нужно еще подождать и сколько все это стоит.

Новые и возобновленные рейсы

Не новое направление, но новая авиакомпания — с 1 июня «Победа» начнет выполнять ежедневные рейсы из Барнаула в Москву. Стоимость — от 7 499 рублей. Прилет в Шереметьево.

Продажа билетов в Сочи на даты с 30 мая открыта на сайте авиакомпании IrAero. Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Стоимость — от 14 тыс. рублей в одну сторону.

В Барнаульском аэропорту. @ barnaul_airport

Рейсы с субсидированными тарифами «Уральские авиалинии» с 1 мая начнут выполнять рейсы в Крым на Airbus А320. Вылет из Симферополя по понедельникам и пятницам, а из Барнаула — по вторникам и субботам. Стоимость субсидированного тарифа — 6 тыс. рублей взрослый и для детей до 12 лет — 5 тыс. рублей. По обычному тарифу — от 11 тыс. рублей. Nordwind начнет полеты в Симферополь с 5 июня на Boeing 737−800. Дни недели прилетов и вылетов совпадает с расписанием «Уральских авиалиний». Стоимость субсидированного тарифа — 6 тыс. рублей взрослый и для детей до 12 лет — 5 тыс. рублей. По обычному тарифу — от 12 тыс. рублей.

Как аэропорт работает на развитие экономики региона. Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова.

Какие новые рейсы стоит ждать

Евгений Дешевых ранее сообщал, что Ростуризм и краевой Минтранс работают над открытием субсидированных рейсов в Тюмень, Иркутск и Санкт-Петербург.

Какие есть еще рейсы

Полеты в Санкт-Петербург осуществляет Nordwind. Расписание составлено до конца октября. Стоимость — от 7 тыс. рублей.

Рейс Сургут-Барнаул-Сургут от «Ютэйр» будет осуществляться по вторникам и субботам. Стоимость от 5,6 тыс. рублей.

Самолет МС-21. kremlin.ru

Рейсы с субсидированными тарифами В этом году продолжатся полеты в Новосибирск (S7), Томск («СиЛА»), Казань («ЮВТ АЭРО»), Белокуриху (Ан-28 и L-410). Также продолжатся полеты и в Красноярск («ЮВТ АЭРО»), к двум имеющимся рейсам в неделю добавится еще один от «КрасАвиа». Рейсы Екатеринбург-Барнаул-Екатеринбург будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. С 1 мая количество рейсов увеличится до 5 в неделю. Перевозит SSJ100 авиакомпании Red Wings. Стоимость — от 2 тыс. рублей. Омск-Барнаул-Омск — по понедельникам и субботам на ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр». Стоимость — от 2,5 тыс. рублей.

Как аэропорт работает на развитие экономики региона. Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова.

Куда можно вылететь из Новосибирска

Если говорить, о летнем отдыхе на пляже, то из Новосибирска можно спокойно вылететь в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Шарджу, Ларнаку.

По субсидированному тарифу из Новосибирска можно вылететь в Симферополь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Читу, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск.

В Москву лучше лететь самолетом. pixabay.com