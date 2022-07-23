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Туризм

Путешественник на самокате добрался от Санкт-Петербурга до Барнаула

28-летний путешественник Денис Бритвин преодолел на самокате 4,6 тысячи километров, добравшись от Санкт-Петербурга до Барнаула. Об этом сообщает «Катунь 24».

Денис Бритвин
Денис Бритвин
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На дорогу ему потребовалось 88 дней. С собой петербуржец брал только самые необходимые вещи: палатку, спальник, одежду и аптечку. Общий вес груза составил около 10 кг.

По словам Бритвина, в населенных пунктах, как правило, он останавливался на две ночи. Этого хватало, чтобы посмотреть местные достопримечательности.

«Я нахожу, где остановиться для начала, хотя меня сами по большей части приглашают везде, поэтому проблем особо не составляет, а потом смотрю город, как сегодня Барнаул», — рассказал Денис Бритвин.

В Барнауле путешественник остановился в гостях у молодой пары. Супруги показали ему ночной Нагорный парк. Следующим пунктом назначения будет другой алтайский город — Бийск.

Заключительным городом в поездке туриста значится Горно-Алтайск. После этого Бритвин вернется в родной Петербург. Уже не на самокате, а автостопом — слишком сильно устали ноги.

Напомним, девять человек, в том числе дети, отправились на плоту в путешествие от Бийска до Барнаула. В качестве «водных туристов» выступили три семьи из Барнаула, Омска и села Первомайское. Для реализации своей задумки они построили общий плот.

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