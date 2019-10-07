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Туризм

Путин в канун дня рождения побывал с друзьями в сибирской тайге

Президент РФ Владимир Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения. Глава государства наслаждался осенней природой, сообщает РИА Новости. Тем более, что в Сибири сейчас второе пришествие «бабьего лета».

Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru

Свой день рождения — 7 октября — Путин провел «на природе, в кругу родных и близких», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу ходил по грибы. И прихватил на память об отдыхе шишку.

Шойгу также выкопал куст брусники — чтобы посадить на усадьбе в Подмосковье.

Также друзья устроили пикник, взобрались на гору «выше облаков» и полюбовались осенним Енисеем.

В этом году Путину исполнилось 67 лет. Ему нечасто удается провести 7 октября без рабочих событий, в том числе публичных. В 2017 году этот день пришелся на субботу, тогда Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.

Традиционно 7 октября он также много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения «субстантивных вопросов», так что и такие звонки — часть рабочего графика главы государства.

В 2016 году у Путина в этот день не было публичных мероприятий. Годом ранее он 7 октября выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году официально взял выходной и улетел встречать день рождения в сибирскую тайгу.

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