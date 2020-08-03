Рыбалка, пасека, море: где отдохнут известные российские политики

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поедет на свою родину, в Орловскую область, чтобы провести там остаток лета. Он навестит родственников, займется делами на своей пасеке.

«Поеду, поздороваюсь, помогу своим пчелам, они сейчас мед носят», — цитирует политика KP.RU.

Владимир Жириновский собирается на море — в Ейск. Также в планах главы ЛДПР — побывать в пансионате «Айвазовское» в Крыму.

«Услышать шум моря, ухи скушать прямо на берегу — ведро, рыбка такая белая и лучок там, и зелень, все, что надо», — поделился планами Жириновский.

Наталья Поклонская без колебаний выбрала для отдыха родной Крым. Она собирается отдыхать и загорать на пляже. К тому же бывший прокурор республики мечтает всласть наговориться с родными.

Виталий Милонов едет в Чечню на шашлыки, а в Кузбасс «по грибы». Там, по словам политика, есть такие леса, где проще наткнуться на медведя, чем на человека, пишет News.ru.

Премьер Михаил Мишустин от отпуска отказался из-за загруженности на работе.

Планы президента РФ Владимира Путина на отпуск пока неизвестны. Возможно, он возьмет пару дней, чтобы съездить на Урал или в Сибирь, побыть на природе.

В последние годы президент отдыхал в Туве, Хакасии, Горном Алтае.

Вполне возможно, глава государства устроит «сибирские каникулы» в канун своего дня рождения, в октябре. Как в прошлом году.