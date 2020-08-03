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Туризм

Рыбалка, пасека, море: где отдохнут известные российские политики

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поедет на свою родину, в Орловскую область, чтобы провести там остаток лета. Он навестит родственников, займется делами на своей пасеке.

Таежные каникулы Путина, 2019.
Таежные каникулы Путина, 2019.
kremlin.ru

«Поеду, поздороваюсь, помогу своим пчелам, они сейчас мед носят», — цитирует политика KP.RU.

Владимир Жириновский собирается на море — в Ейск. Также в планах главы ЛДПР — побывать в пансионате «Айвазовское» в Крыму.

«Услышать шум моря, ухи скушать прямо на берегу — ведро, рыбка такая белая и лучок там, и зелень, все, что надо», — поделился планами Жириновский.

Наталья Поклонская без колебаний выбрала для отдыха родной Крым. Она собирается отдыхать и загорать на пляже. К тому же бывший прокурор республики мечтает всласть наговориться с родными.

Виталий Милонов едет в Чечню на шашлыки, а в Кузбасс «по грибы». Там, по словам политика, есть такие леса, где проще наткнуться на медведя, чем на человека, пишет News.ru.

Премьер Михаил Мишустин от отпуска отказался из-за загруженности на работе.

Планы президента РФ Владимира Путина на отпуск пока неизвестны. Возможно, он возьмет пару дней, чтобы съездить на Урал или в Сибирь, побыть на природе.

В последние годы президент отдыхал в Туве, Хакасии, Горном Алтае.

Вполне возможно, глава государства устроит «сибирские каникулы» в канун своего дня рождения, в октябре. Как в прошлом году.

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