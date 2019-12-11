Родное озеро Лох-несского чудовища предложили обложить «курортным сбором»

В Шотландском высокогорье, известном как Хайленд, планируют к 2021 году ввести туристический налог в размере одного фунта за ночь (почти 84 рубля), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail .

Совет Хайленда поддержал идею турсбора после того, как аналитики подсчитали, что в регион можно привлекать до 10 млн фунтов стерлингов в год.

Эти деньги направят на развитие инфраструктуры из-за отсутствия которой теряются крупные суммы денег. К примеру, некоторые туристы откладывают посещение Шотландского высокогорья, поскольку там банально нет туалетов и они вынуждены «ходить в кусты».

Туризм в Хайленде считается наиболее важной отраслью, обеспечивающей 25 тыс. рабочих мест. В 2018 году на территории побывали 6,5 млн гостей.

Из достопримечательностей здесь находятся озеро Лох-Несс, гора Бен-Невис, залив Мори-Ферт, остров Скай и самый северный город Великобритании Инвернесс.

О легенде

Согласно шотландской легенде в озере Лох-Несс обитает чудовище. По преданию, первыми, кто поведал миру о таинственном существе, были римские легионеры. Первые задокументированные сведения относятся к XVIII веку.

Сама же легенда о Лох-несском чудовище началась в 1880 году, когда при полном безветрии и ясном небе на озере перевернулся и пошел ко дну вместе с людьми небольшой парусник. Сразу вспомнили о неизвестном обитателе местных глубин. Нашлись и люди, которые видели его.

Впрочем, как сообщалось ранее, за неизвестное науке существо, которое якобы живет в озере Лох-Несс, люди могли принимать гигантских угрей.