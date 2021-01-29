Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, которое прекратили из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости» .

Такое решение приняли по итогам заседания оперштаба, в котором приняла участие вице-премьер России Татьяна Голикова.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва-Сингапур, три рейса в неделю)», — рассказали в оперштабе о частоте рейсов.

Кроме того, увеличится число регулярных рейсов в Египет за счет аэропортов в восьми городах — Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральных Вод, Нижний Новгород, Пермь и Хабаровск.

Напомним, Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С августа начали постепенное возобновление перелетов.

На данный момент разрешили летать в следующие страны: Турция, Танзания, Швейцария, Индия, Эфиопия, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Финляндия, Сербия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Южная Корея, Вьетнам и Катар.

Кстати, ранее сообщали об отсутствии спроса на авиарейсы в «открытые» страны. Накануне Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.