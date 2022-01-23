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Туризм

Россиян попросили не привозить гильзы в Египет

Генконсульство РФ в Хургаде предупредило прибывающих в Египет россиян о запрете на ввоз патронов, гильз и сувениров из них, сообщает РИА «Новости».

Египет.
Египет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В консульстве отметили, что в последнее время участились случаи задержания при досмотре в аэропорту Хургады россиян.

Туристы имели при себе запрещенные к ввозу в Египет выхолощенные и боевые патроны, гильзы и изготовленные из них сувениры.

«Наличие у граждан вышеупомянутых предметов египетским законодательством приравнивается к незаконному владению оружием и предусматривает задержание, судебное разбирательство, денежный штраф и последующую депортацию за счет виновного с долгосрочным запретом на въезд в страну», — предупредили в дипмиссии.

Россиян попросили строго соблюдать законы Египта и тщательно проверять свой багаж, а также карманы на наличие гильз и патронов.

Ранее сообщили, что россияне бросились массово бронировать отдых на майские праздники.

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