Успеть до полуночи. Россиян предупредили о подорожании авиабилетов за рубеж

В ночь на 7 августа авиабилеты из России за рубеж подорожают на 2%. Это связано с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта, сообщили в Tutu.ru .

7 августа курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля. Текущий курс, по которому выписываются билеты, — 71 рубль за евро. То есть теперь на каждые 1000 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1500 рублей.

При этом, как выяснили корреспонденты РИА «Новости», на стоимости авиабилетов по России изменение курса IATA не скажется.

Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы. Например, в США или Юго-Восточную Азию. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин подчеркнул, что дорогостоящие билеты имеет смысл выкупить до 23:59 6 августа.

В июле стало известно, что 29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег. Такой результат показал опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.