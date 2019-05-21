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Туризм

Россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции

В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан России могут вырасти. Об этом рассказал руководитель федерации отельеров Осман Айык, сообщает «Звезда».

Турция.
Турция.
СС0

Представитель туристической отрасли Турции отметил, что речь идет о скидках, которых могут лишиться некоторые туристы. Айык сообщил, что в Турции ожидают определенного уровня продаж, после достижения которого скидки на отдых начнут сходить на нет.

Однако представитель федерации отельеров подчеркнул, что не стоит ждать резкого повышения цен. Колебания будут плавными, но для экономии россиянам, которые хотят отдохнуть в Турции, стоит забронировать места заранее, пока скидки наиболее велики.

«Конечно, бывают ситуации, когда последние места продаются по бросовым ценам. Но не всегда такое происходит… При авиаперевозках то же самое: последние места продаются по самым высоким ценам», — приводят РИА Новости слова Османа Айыка.

Напомним, 25 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов рассмотреть возможность предоставления гражданам России посещать республику по внутренним паспортам.

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