Количество изыманий паспортов из-за ошибок и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне, пишет Lenta.ru.

Раньше туристов с паспортами с несоответствиями все равно пропускали через границу, а по возвращении рекомендовали заменить документы.

Но в декабре прошлого года вступили в силу новые правила въезда в Россию и выезда из страны. Поэтому опечатки в паспортах стали признаком их недействительности.

Туристов призвали проверять данные и сроки действия загранпаспортов перед отпуском.

Ранее сибиряка не пустили в Таиланд из-за ошибки в паспорте. Мужчина уже летал по этому паспорту за границу. Но недавно турист из Новосибирска не смог отправиться в отпуск из-за ошибки в загранпаспорте. Супруги купили путевки заранее за 260 тыс. рублей, но на отдых отправилась только жена. Супруга сообщила, что паспорт у мужа есть с 2019 и он по нему уже летал в Таиланд, Египет и Турцию, но этот раз стал исключением, женщина прошла таможенный контроль, а мужчину остановили.

В его паспорте не совпали сроки действия. На главной странице написано, что паспорт действителен до 30.09.2024, а в расположенной ниже машиночитаемой строке — до 29.09.2024.

Тем не менее мужчине удалось попасть в Паттайю к жене, через Иркутск и Бангкок. Так первую половину отпуска пара потратила на поиск новых билетов на обратную дорогу. Около 136 тыс. рублей они потратили на билеты туда и обратно.

Самое важное - в нашем Telegram-канале