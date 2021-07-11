Россияне начали искать дешевые путевки и авиабилеты на курорты Египта

После снятия российскими властями каких-либо ограничений на туристические поездки в Египет, жители страны начали искать дешевые путевки и авиабилеты на курорты африканской страны. По данным портала tutu.ru, спрос вырос в два раза.

Напомним: 9 июля после шестилетнего перерыва Владимир Путин снял любые ограничения на туристические и иные поездки в Египет.

Чартерное сообщение между Россией и курортами Египта прекратилось в 2015 году после крушения российского Airbus A321 в результате террористической атаки.

Однако говорить о туристических перспективах Египта на фоне Турции явно преждевременно. В Барнауле в этом году уже пытались возобновить рейс до столицы Каира, однако он оказался низко востребованным — с 4 июля туроператоры его отменили.

Теперь туристы активно ищут полеты из Новосибирска или Москвы в главные курорты Египта — Хургаду и Шар-эль-Шейх.

По данным сервиса tutu.ru, средний чек по оформленным билетам из России в Египет составляет порядка 35 тыс. рублей «туда-обратно».