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Туризм

Туроператоры сняли все рейсы в Каир из Барнаула после трех вылетов

Последний рейс в Каир из Барнаула состоялся 4 июля. Следующие отменили из-за низких продаж, сообщили altapress.ru в пресс-службе международного аэропорта Барнаула.

Самолет компании Azur air.
Самолет компании Azur air.
www.azurair.ru

Первый вылет в Каир из Барнаула состоялся 20 июня. Самолеты авиакомпании AZUR air, вместимостью до 238 пассажиров, летали раз в неделю по воскресеньям. Но из-за низких продаж полеты продолжились недолго — последний рейс состоялся 4 июля. Всего было сделано 3 вылета.

Также в пресс-службе отметили, что чартерных программ в Турцию из краевой столицы еще нет, хотя Росавиация накануне разрешила вылеты из Барнаула с 12 июля.

Представители Pegas-Touristik, Anex tour и Coral Travel ответили, что информация о чартерных перелетах в Анталью станет известна ближе к 12 июля.

Турция.
Турция.
СС0

Директор турагентства «100 дорог» и президент АРАТа Евгения Беспалова предположила, что «по опыту Новосибирска» туроператоры поставят рейсы не раньше августа.

О том, сколько стоит отдых в Турции и как к нему подготовиться, мы рассказывали здесь.

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