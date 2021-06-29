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Туризм

Россияне оказались не готовы прививаться ради отдыха на Черноморском побережье

Ради отпуска на курортах Краснодарского края — в Сочи и Анапе — готовы вакцинироваться всего 3% россиян, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Сочи. Море.
Сочи. Море.
altapress.ru

При этом 20% опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу. Еще 19% готовящихся к отпуску россиян заявили, что планируют вакцинироваться в любом случае.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Также российские туристы стали массово отказываться от путевок на черноморские курорты ради Турции, пишет Lenta.ru. Всплеск подобных заявок на перенос путешествий отметили несколько туроператоров.

С 1 августа все гостиницы, пансионаты и санатории Краснодарского края будут требовать от гостей справки о вакцинации от коронавируса.

Ростуризм попросил пускать туристов на курорты по ПЦР-тестам.

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