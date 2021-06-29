Россияне оказались не готовы прививаться ради отдыха на Черноморском побережье

При этом 20% опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу. Еще 19% готовящихся к отпуску россиян заявили, что планируют вакцинироваться в любом случае.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.
Также российские туристы стали массово отказываться от путевок на черноморские курорты ради Турции, пишет Lenta.ru. Всплеск подобных заявок на перенос путешествий отметили несколько туроператоров.
С 1 августа все гостиницы, пансионаты и санатории Краснодарского края будут требовать от гостей справки о вакцинации от коронавируса.
Ростуризм попросил пускать туристов на курорты по ПЦР-тестам.