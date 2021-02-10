Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -19°C
Туризм

Российские туристы бронируют на лето премиум путевки в Белокуриху и VIP-отдых на Алтае

Туристы начали планировать отпуск на лето 2021 года. Уже сейчас эксперты отрасли замечают рост спроса на отдых премиум-класса на Алтае. Об этом рассказал директор туроператора «Большой Алтай» Александр Ежов.

Стойка регистрации в санатории.
Стойка регистрации в санатории.
Сеть санаториев "Курорт Белокуриха"

Высоким спросом пользуются индивидуальные туры «под ключ», составленные с учетом персональных предпочтений гостей.

В путевках «премиум» санатории Белокурихи предлагают номера повышенной комфортности, «шведский стол» и расширенную программу лечения, включая полную диагностику.

Например, на 12 дней июня путевка такого класса на двоих с проживанием в двухместном номере с четырьмя звездами обойдется почти в 170 тыс. рублей.

«Уже сейчас мы замечаем рост активности спроса: туристы начали бронировать летний отдых. И судя по тенденции, это будут премиальные путевки в санатории Белокурихи и VIP-отдых в горном Алтае. В настоящий момент мы фискируем повышенный спрос на горные лыжи, биатлон, сноуборд и зимнюю рыбалку», прокомментировал Александр Ежов.

Компания «Большой Алтай» вышла на рынок туроператоров около полугода назад. За это время ее клиентами стали более 1,2 тыс. туристов из европейской части России, Урала, Казахстана и Израиля.

Пока туроператор работает преимущественно по Алтайскому краю, Республике Алтай и Кемеровской области, но в планах показывать гостям Байкал, Хакасию, Забайкалье и другие уголки Сибири.

Ранее в Барнауле и Белокурихе с рабочим визитом побывал Дмитрий Богданов — председатель комиссии по санаторно-курортной сфере общественного совета при Ростуризме. Он поделился с altapress.ru своими впечатлениями в большом интервью.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость