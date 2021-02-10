Российские туристы бронируют на лето премиум путевки в Белокуриху и VIP-отдых на Алтае

Туристы начали планировать отпуск на лето 2021 года. Уже сейчас эксперты отрасли замечают рост спроса на отдых премиум-класса на Алтае. Об этом рассказал директор туроператора «Большой Алтай» Александр Ежов.

Высоким спросом пользуются индивидуальные туры «под ключ», составленные с учетом персональных предпочтений гостей.

В путевках «премиум» санатории Белокурихи предлагают номера повышенной комфортности, «шведский стол» и расширенную программу лечения, включая полную диагностику.

Например, на 12 дней июня путевка такого класса на двоих с проживанием в двухместном номере с четырьмя звездами обойдется почти в 170 тыс. рублей.

«Уже сейчас мы замечаем рост активности спроса: туристы начали бронировать летний отдых. И судя по тенденции, это будут премиальные путевки в санатории Белокурихи и VIP-отдых в горном Алтае. В настоящий момент мы фискируем повышенный спрос на горные лыжи, биатлон, сноуборд и зимнюю рыбалку», прокомментировал Александр Ежов.

Компания «Большой Алтай» вышла на рынок туроператоров около полугода назад. За это время ее клиентами стали более 1,2 тыс. туристов из европейской части России, Урала, Казахстана и Израиля.

Пока туроператор работает преимущественно по Алтайскому краю, Республике Алтай и Кемеровской области, но в планах показывать гостям Байкал, Хакасию, Забайкалье и другие уголки Сибири.

Ранее в Барнауле и Белокурихе с рабочим визитом побывал Дмитрий Богданов — председатель комиссии по санаторно-курортной сфере общественного совета при Ростуризме. Он поделился с altapress.ru своими впечатлениями в большом интервью.