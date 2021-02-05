«Где сочные снимки Барнаула и Белокурихи?» Зачем прилетал на Алтай один из ведущих экспертов по внутреннему туризму

В конце января в Барнауле и Белокурихе с рабочим визитом побывал Дмитрий Богданов — председатель комиссии по санаторно-курортной сфере общественного совета при Ростуризме, директор санаторно-курортного комплекса «Знание», один из самых цитируемых российскими СМИ экспертов по внутреннему туризму. А еще он — спикер многих известных форумов и конференций, автор многочисленных публикаций на тему сервиса и развития гостиничного дела. Altapress.ru удалось встретиться с туристическим гуру и узнать цель визита.

Что известно о Дмитрии Богданове Немногие знают, что Дмитрий Владимирович стоял у истоков подготовки зимней Олимпиады в Сочи, олимпийский контракт у него закончился 27 декабря 2014 года. В середине 2010-х Богданов возглавлял правление российского общества «Знание». А еще он, как офицер Российской армии, принимал участие в урегулировании осетино-ингушского конфликта в 1992—1993 годах. После армии несколько лет работал в уголовном розыске Сочи, где, как известно, темные не только ночи. А после ушел в турбизнес. Лично нам особенно захотелось пообщаться с Богдановым как с человеком, который ставит личной целью (внимание!) «изменение уровня образования и культуры в стране путем организации просветительского дела таким образом, чтобы знания и компетенции, необходимые в наше непростое время, оказались доступными для максимально широкого круга сограждан». Кажется, проще пообещать достать аленький цветочек со дна Марианской впадины или сгонять на Марс за песочком. Ниже — самое интересное, о чем рассказал эксперт за тот час, что был в нашем распоряжении. Отдельные фрагменты взяты из его бесед с коллегами в Белокурихе 29 января. Кстати, именно в Белокурихе, Барнауле и Новосибирске со 2 по 5 марта пройдет Всероссийский форум «Здоровье 2021+». Дмитрий Богданов будет одним из хедлайнеров деловой программы.

Дмитрий Богданов , директор санаторно-курортного комплекса «Знание». ИД «Алтапресс»

Про узнаваемость Белокурихи в масштабах страны

— Вас не знают в России. Город Сочи знают все. А Белокуриху — в лучшем случае два человека из ста.

Я много продаю путевок, но, когда ко мне обращаются по поводу Алтая, свожу желающих со своими знакомыми коллегами здесь. Если на меня выходят люди из вашего региона, я им много чего правильно рассказываю и про Сочи, и про Красную Поляну, и про санаторий «Знание», и про Абхазию, и про Крым.

Я 24 года в турбизнесе. Как думаете, сколько людей из курортной сферы Белокурихи сказали: «Очень хотим с вами побеседовать. Давайте подумаем, чем мы можем быть полезными друг другу, найдем точки соприкосновения»?.. Правильно, угадали. У вас крайне малые объем и глубина коммуникаций. Невнятное позиционирование. Непонятная презентация сильных сторон и ограничений.

Белокуриха. altairegion22.ru

Про ограничения обязательно надо говорить клиенту: вот этого мы не даем, и если оно для вас важно, то вам не к нам. Мы на своем курорте «Знание» честно предупреждаем:

«Хотите бухать в ресторане — у нас его нет. Вам придется ездить на такси. 120 рублей — и вы в грузинском ресторане, где такое вкусное мясо, что пальчики можно откусить, облизывая».

Поэтому тем, кому важно бухать на курорте, нужно селиться не у нас — нет вопросов!

Госсовет с участием Путина в Белокурихе. Анна Зайкова , altapress.ru

О типичных ошибках коммуникации

— Почему у вас малые объем и глубина коммуникаций? Предприятия экономят на продвижении и маркетинге или не умеют это делать? Надо разбираться детально. Но вот что лежит на поверхности. Я собираюсь лететь на Алтай и пишу в Facebook, делюсь планами, что хочу успеть сделать. Захожу в Google и «Яндекс», чтобы взять иллюстрации.

И что? Где красивые фото, черт побери?! Где сочные снимки Белокурихи и Барнаула зимой и летом, весной и осенью? На фото сплошная серость. В пост про Белокуриху я поставил фото из Горного Алтая.

Где яркие маркетинговые акции? Где вкусные тексты? Где фотографии притягивающих внимание сотрудников гостиниц и курорта — сногсшибательных женщин и импозантных, солидных мужчин? Давайте честно: время брендов давно прошло — сейчас время людей. Человеку нужен человек!

Почему в «Знание» охотно едут? Да потому что с Богдановым связаться — раз плюнуть! Любой человек, с кем я не знаком, может написать мне в Facebook, WhatsApp, Instagram…

Белокуриха. Из открытых источников Интернет.

Мы постоянно сообщаем о том, что сделали, отремонтировали, придумали, провели, кто и чем остался доволен. Мы абсолютно прозрачны, от нас знают чего ждать и поэтому спокойно приезжают. И если случается какой-то косяк, люди понимают, к кому обратиться для изменения ситуации.

А косяки бывают: чтобы сделать все идеальным, нужны неограниченные ресурсы. Условно, 10 млрд долларов. У нас их нет. Но можно накосячить и сказать гостю: «Сам дурак». А можно принести извинения, пообещать исправить ситуацию и даже выдать компенсацию. С лихвой.

Мы напортачили на 500 рублей — получите, пожалуйста, сертификат на СПА-процедуры на 3000 рублей. Потекла труба в номере, остальные заняты — давайте мы вас в люкс «Рэдиссона» переселим. Вот так надо поступать!

Дмитрий Богданов , директор санаторно-курортного комплекса «Знание». ИД «Алтапресс».

Про майский этап Кубка мира по гребле в Барнауле

— В чем нюанс таких мероприятий? Для чиновников важно хорошо все провести и отрапортовать, для бизнеса — получить дополнительный доход. Но это в корне неправильно, вообще!

Давайте внимательно посмотрим на рекомендации МОК. Проведение массового спортивного мероприятия — это мощный маркетинговый инструмент. Он необходим для решения ключевой задачи — познакомить мир с регионом, где проводятся международные старты, и — в идеале — влюбить в него.

В обычной жизни людям во всем мире не до Алтая. Они заняты своими проблемами. И влюбить в Алтай надо не только тех, кто сюда приедет (это ничтожная доля — 1%). Влюбить следует тех, к кому можно достучаться, используя этап Кубка мира как повод.

Провести мероприятие для нескольких сотен спортсменов, тренеров, технического персонала и спортивных чиновников — это техническая функция. А вот если вы в дальнейшем привлечете сюда за счет этого как минимум 10 млн человек из разных стран, то в жизни региона произойдут большие изменения.

«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле Анна Зайкова

Кто-то найдет на Алтае пользу для здоровья, кто-то подзарядит свои «батарейки». А кто-то именно здесь получит возможность переосмыслить важные вещи.

Знаю, сюда как-то прилетал вице-президент компании Shell и остался очень довольным, поскольку нашел наконец-то верное решение какой-то своей глобальной задачи. Впоследствии этот господин посылал на Алтай кучу своих сотрудников и знакомых по бизнесу.

Даже гостиничный персонал к будущему этапу Кубка мира надо готовить по-особенному. Не лишне вспомнить знаменитую историю с американским президентом Джоном Кеннеди, посетившим однажды базу NASA на мысе Канаверал.

Пообщавшись со многими известными учеными и сотрудниками базы, Кеннеди встретил в коридоре пожилого негра с совком и пакетом для мусора. Из вежливости президент спросил уборщика, что он здесь делает, в NASA. Тот ответил: «То же, что и любой человек. Я работаю, чтобы сделать возможным полет человека на Луну»…

«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле Анна Зайкова

В этом кроется извечный вопрос: «Ты кладешь кирпичи или строишь храм?» Чиновники предпочитают ограничиваться «кирпичами», но этого мало — надо думать, как построить храм любви к своей территории.

Еще важный нюанс. В рекомендациях МОК говорится: подготовка и проведение Олимпиады должны способствовать перерождению территории и выходу на качественно иной уровень, на осознание своей ценности для всего мирового сообщества на долгие годы вперед.

Мы в Сочи такой посыл стараемся беречь и руководствоваться им после Игр. И охотно делимся своим богатым олимпийским опытом в Карелии, Башкирии, Крыму. Готовы помочь и Алтаю: чиновникам, подрядчикам, местной Академии гостеприимства и СМИ.

Сочи. СС0

Ремарка 28 января Дмитрий Богданов был в краевом управлении по туризму. Насколько нам известно, никто к нему с предложением поделиться «олимпийским» опытом не обращался — должно быть, постеснялись или решили, что сами все прекрасно знают.

Об армейской закалке

— Что такое военное командное училище? Государство говорит: уважаемые будущие офицеры, мы даем вам моральное право потребовать от людей — десятков, сотен, тысяч — отдать, если надо, жизнь, выполняя приказ. Но нельзя же давать такое право неподготовленному человеку — это полный трэш!

Помимо всего прочего, командир должен уметь работать с информацией, находить по крупицам ему необходимое. И он постоянно будет находиться в условиях жесткого дефицита информации. Столкнется с дефицитом связи со всеми структурами. Будет испытывать противодействие противника, зачастую подготовленного лучше. И «персонал» у него будет постоянно неподготовленный.

А победить — извольте! За последние 10 тысяч лет военная наука развивалась покруче любой другой. Потому что всегда стоит вопрос жизни и смерти — для правителя, для генералитета, для солдат и офицеров.

Армия России. Военные. минобороны. рф , CC BY 4.0

При этом все военные знания есть в открытом доступе. Правда, люди не хотят их изучать и овладевать, но у курсантов такого шанса нет. Ты имеешь право отправить людей на смерть, но ты обязан сделать все, чтобы они остались живы.

Я попал в лучшее учебное военное заведение советской сверхдержавы — Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Кирова (Богданов окончил его с отличием в 1992 году. — Прим. автора). Там работал замечательный профессорско-преподавательский состав, за плечами которого имелся богатый опыт различных войн, в том числе в Афганистане. И спуску он нам не давал!

Но у меня уже была замечательная закалка Киевского суворовского училища. Для сведения: из 34 начальников Генштаба Вооруженных сил времен СССР и новой России 17 — выпускники нашего училища, в том числе генерал армии Юрий Балуевский.

Поэтому мое военное образование дало мне навыки работы с информацией и рисками, навык принятия непростых решений в жестких условиях и без всяких эмоциональных качелей. Как у хирурга: если надо резать — значит, резать.

Армия. Михаил Хаустов

О работе в угрозыске

— Я ее строил по-своему. Для меня, выходца из армейской среды, понятие «офицерская честь» вообще не было пустым звуком. Особенно после боевых действий в зоне осетино-ингушского конфликта.

Ремарка Дмитрий Богданов одним из последних видел живым главу Временной администрации на территории Моздокского района Виктора Поляничко. Он погиб в Северной Осетии 1 августа 1993 года . «Поляничко направился из нашей части во Владикавказ на переговоры с полевыми командирами. Город в 35 километрах от нас. Я предложил взять сопровождение. Виктор Петрович отказался: „На своем бэтээре доберемся“. Отъехали на 17 километров и угодили в засаду».

Очень много людей в Сочи знали, что, если у них возникает проблема — документы сперли из машины, дом «выставили», склад на работе ограбили) — можно «поехать к Диме». Он подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации, что реально и что нереально, как грамотно написать заявление. И Дима никогда не попросит ни копейки за это — лишь бы у него было свободное время.

У человека проблемы со следователем? Дима его возьмет за руку — и к этому следователю: «Петрович, вот этому человеку нужна справка!» — «Да без проблем!»

Полиция. МВД. Анна Зайкова

Обычно что такое преступление? Это один-два преступника и полсотни пострадавших: потерпевшие, родные, коллеги на работе, друзья. У человека случается несчастье, а его никто толком не может проконсультировать. Попросили помочь — помог. Привезли за это бутылку коньяку — спасибо, нет — ничего страшного.

После войны мне вообще было дико, что люди ссорятся из-за всякой х… ни. Если бы не семья, у меня в первые полгода вообще бы крыша съехала. У многих моих сослуживцев она и поехала потом на гражданке.

Сочи — город маленький. Если я заходил в ресторан, мне тут же накрывали стол, потому что кто-то из тех, кому я помог, обязательно там находился. Служба собственной безопасности за мной год ходила и прослушивала телефон, все пытались на взятке поймать. Потом сами мне сказали, что я чист.

Полиция. Анна Зайкова.

У обычного опера за месяц по плану должно было быть два раскрытых преступления, а у меня их было по 17−18! Но через пять лет семья встала на дыбы — неврозы у меня начались, и я ушел в собственный бизнес.

Про технологию благодарности

— У меня есть курс о социальных навыках, необходимых человеку в жизни. У каждого из нас есть масса различных социальных навыков. Например, читать, писать или брать интервью. Это все утилитарные моменты. Есть базовые навыки и есть два фундаментальных, которые человеку нужны несколько раз в день. Это навык работы с целями и навык умения быть благодарным.

Про «Декаду зрелого возраста» в Краснодарском крае

— У нас есть официально зарегистрированный бренд — «Декада зрелого возраста». Есть стандарты: кто, что и как должен делать. И здесь вопрос не про деньги. Конечно, их нужно зарабатывать, и, если даже вы делаете благое дело, объем ваших ресурсов должен расти. А если он уменьшается, то вы неправильно делаете благое дело.

Но! При оценке тех или иных приоритетов благое дело должно быть важнее денег. Деньги лишь следствие того, что вы правильно сделали свое благое дело.

Но невозможно на одной площадке в Сочи достучаться до всех. Одних онлайнов и курсов лекций мало. Человек должен погрузиться в процесс дней на десять, послушать других людей, поделиться опытом. Наша задача — распространить свой опыт по всей России и в ряде стран за рубежом.

Сочи. СС0

Чему мы учим людей «серебряного» возраста? Мы открыли технологии того, как спроектировать свой пенсионный возраст, как получить ряд знаний, умений и навыков, которые помогают сформировать собственную ценность через структурирование собственного жизненного опыта. Дополнение его опытом, накопленным человечеством, формирование круга «агентов влияния» и превращение каждого дня своей жизни в процесс, при котором человек приносит массу пользы другим людям.

Мы настаиваем на том, что человек, будучи на пенсии — вплоть до последнего вздоха, — может и должен быть максимально полезным для других: внуков, детей, сверстников. И внешний мир будет платить ему за его участие и присутствие.

Даже когда пожилой человек уже толком ничего не сможет делать, он способен олицетворять какую-либо ключевую ценность. Пенсия — это 20−30 лет жизни, и в ней необходимы свои навыки, которым пенсионеров никто не учит.

Я начинал этот проект с открытия Народного университета в Сочи. На первую лекцию пришли 150 человек, они кричали: «У нас пенсия 7 тысяч — даже на оплату счетов ЖКХ не хватает». Я отвечал: «Вы что-то потеряете, если меня послушаете и попробуете что-то сделать? Нет? Тогда слушайте!»

Пенсионеры. СС0

С тех пор о маленькой пенсии никто не заикался. Мои слушатели путешествуют, живут полноценной жизнью, запускают общественные проекты, получают гранты, кайфуют. Движняк такой пошел, что я не успеваю отслеживать, что они еще успели придумать. Мне нравится видеть, как вокруг этих людей меняется мир.

Сейчас у меня актив проекта — около 500 человек и до 3 тыс. слушателей. Ежегодно мы проводим слет народных университетов и «Декаду зрелого возраста». В 2019 году собрали 3 тыс. человек на 14 дней. Бюджет этого абсолютно некоммерческого мероприятия составил больше миллиона долларов.

При этом я принципиально не получаю никаких грантов, хотя имею прямое отношение к рождению президентских грантов. Научил кучу людей, в том числе с Алтая, как их получать.

Пенсионер. Пенсия. СС0.

Про темные времена в России

— У братьев Стругацких есть шикарные вещи, хотя не могу сказать, что я страстный поклонник их творчества.

Совсем недавно я выставил диалог Руматы и Будаха из «Трудно быть богом» у себя в «Живом журнале». У меня был разговор с людьми о том, готово ли человечество к тем переменам, о которых мечтает. Готово ли оно взять на себя ответственность за это?

К сожалению, чаще бывает так, что не готово. Поэтому процесс перемен должен выстраиваться с учетом этого фактора. Люди к пониманию необходимости перемен приходят в разное время. Кто-то будет созревать быстро, другие долго — 10−20 или даже 30 лет, а у кого-то созреют только дети. Наша задача — сеять и ждать.

В принципе, все наши проблемы идут от того, что люди не знают как или не умеют делать что-то правильно, как должно быть. Поэтому делают все через одно всем известное место. И если мы хотим что-то изменить или улучшить, нужно просвещать людей. Сначала просвещать, потом обучать: сделай так и эдак, а вот так не делай!

Лампочка. Идея. pixabay.com

Не кажется ли мне, что наша страна скатывается в средневековое невежество? Она не скатывается. Она давно там. Мы живем в темнейшие времена.

Но даже в такую пору у кого-то должна быть миссия «хранителей наследия» — наследия человеческого опыта, который надо пронести через очень темные времена. Вот я и помогаю людям, выполняющим эту миссию.

Сергей Зюзин, спецкор «Российской газеты» в Барнауле, специально для altapress.ru

Автор благодарит за помощь в организации и подготовке материала Елену Красулину, вице-президента Алтайской региональной ассоциации туризма, и Нелли Путилину, PR-партнера Всероссийского форума «Здоровье 2021+».