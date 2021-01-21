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Жизнь

«Здесь волков нет». В Минприроды рассказали, угрожает ли опасность Белокурихе

В сети распространились ролики о волке, вышедшем на улицы города-курорта Белокуриха. Некоторые отдыхающие обеспокоены. Представитель ведомства рассказал, что будет со зверями, «зашедшими на огонек», и что нужно делать при встрече с ними.

Серый волк в барнаульском зоопарке зимой.
Серый волк в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

Как заметили в Минприроды, ничего удивительного и опасного в появлении хищников вблизи населенных пунктов нет.

Евгений Батурин,
начальник отдела учета использования объектов животного мира:

Постоянно распространяются всякие фейки, то про медведей, то про волков. К этому нужно относиться спокойнее. Я смотрел этот ролик, но там не совсем ясна обстановка.

Хорошо, допустим, зашел волк — ничего страшного. Он обычный житель наших сибирских охотничьих угодий. Живет и в Смоленском районе, там же парк, охота запрещена, но мы постоянно контролируем численность. Ну зашел, мимо поселка прошел — опасности это не представляет для человека. Бояться не надо ни в коем случае — исключительные случаи, когда зверь вышел к человеку.

Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника.
Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника.
Алтайский биосферный заповедник.

Если к населенному пункту вышел опасный хищник, Евгений Батурин советует вызвать полицию. «Большая вероятность, что такой зверь будет отстрелян. Если просто животное и видно, что оно адекватное, у него нет бешенства, мы просто выведем его за пределы населенного пункта — так у нас и косули попадались, и лосей выгоняли. Бывало, медведей выгоняли, но с территорий сельхоз предприятий — к жилым домам они не выходят».

Как отметили в пресс-службе «Курорта Белокурихи», все отдыхающие в безопасности и им ничего не угрожает.

Евгений Батурин,
начальник отдела учета использования объектов животного мира:

О волке в Белокурихе и разговора нет — его там нет. Поэтому мер в городе никаких не принимаем. Подписан приказ по регулированию численности в нашем природном парке «Предгорье Алтая».

За всю историю парка здесь еще ни разу не отстреливали волков, отметил чиновник. По последним подсчетам численности волков, в парке обитает семь особей. Планируется отстрелять три.

Евгений Батурин,
начальник отдела учета использования объектов животного мира:

Местность же проходная, рядом Алтайский район — там волков много. Передвигаются стаями — стая зашла, вот и восемь штук. Так произошло в Кытмановском районе. Там последние несколько лет вообще не было волков, редко когда заходили. Сейчас мы приняли решение, бригада отправилась на отстрел и этих волков. Либо отстреляем, либо выгоним.

Волки в Тигирекском заповеднике.
Волки в Тигирекском заповеднике.
Пресс-центр Тигирекского заповедника

Волки водятся в Солонешенском, Алтайском, Красногорском, Краснощековском и Чарышском районе.

Практически каждый год в сети появляются видео с этими хищниками, которые выходят к людям.

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