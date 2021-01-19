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Жизнь

В Белокурихе к людям вышли волки

Жители Белокурихи в Алтайском крае заметили волков, которые вышли на улицы города-курорта, сообщил паблик «Подслушано Белокуриха».

Волк в снегу зимой.
Волк в снегу зимой.
СС0

«Ночью на Урожайной гоняли волка, который несколько дней не даёт покоя жителям города», — пишут местные жители.

Хищник попал на камеры видеонаблюдения.

Администрация Белокурихи уже обратилась в краевое минприроды по этому поводу.

Дело в том, что численности хищника увеличилась на территории Смоленского и Алтайского районов, охотничьего угодья Кытмановского района и природного парка «Предгорье Алтая».

«Со стороны граждан и организаций поступили сигналы о выходе волков близко к населенным пунктам. В социальных сетях появляется множество видео, к которым необходимо относиться критически и не поддаваться панике», — говорят власти.

Теперь формируется бригада охотников, которые расправятся с животными в целях охраны здоровья и жизни людей.

Ранее в Белокурихе заметили редкую птичку оляпку. Ее зовут русалкой белокурихинских рек или «водяным воробьем».

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