В Белокурихе к людям вышли волки

«Ночью на Урожайной гоняли волка, который несколько дней не даёт покоя жителям города», — пишут местные жители.
Хищник попал на камеры видеонаблюдения.
Администрация Белокурихи уже обратилась в краевое минприроды по этому поводу.
Дело в том, что численности хищника увеличилась на территории Смоленского и Алтайского районов, охотничьего угодья Кытмановского района и природного парка «Предгорье Алтая».
«Со стороны граждан и организаций поступили сигналы о выходе волков близко к населенным пунктам. В социальных сетях появляется множество видео, к которым необходимо относиться критически и не поддаваться панике», — говорят власти.
Теперь формируется бригада охотников, которые расправятся с животными в целях охраны здоровья и жизни людей.
Ранее в Белокурихе заметили редкую птичку оляпку. Ее зовут русалкой белокурихинских рек или «водяным воробьем».