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25 ноября
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Жизнь

«Белокуриха настолько очистилась»: на Алтае заметили редкую птичку

В объектив фотографа на Алтае попала редкая птица оляпка. Ее зовут русалкой белокурихинских рек или «водяным воробьем»

Оляпка в Белокурихе.
Оляпка в Белокурихе.
Анна Наседкина / vk.com/altairegion22

Оляпки обосновались у незамерзающей речки в Белокурихе в районе старой радонолечебницы и курортной поликлиники.

«Белокуриха настолько очистилась от туристов, что в ней завелись оляпки?» — шутят в комментариях.

Орнитолог и эколог Алексей Эбель посчитал для Белокурихи это место может быть достопримечательностью, о которой мало кто знает.

«Помню, как-то зимой мы подъехали к Ороктойскому мосту, у которого постоянно есть хотя-бы одна оляпка (а порой и три), и начали их снимать. В это время там были две тургруппы, участники которой сначала не поняли, что мы там делаем, а когда мы показали — было много „ахов и охов“ по этому поводу. Гиды групп были тоже слегка удивлены, что у нас такие птички обитают», — прокомментировал специалист.

Ранее в Алтайском заповеднике заметили белолобых гусей — вида птиц, которого не встречали на этой территории 70 лет.

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