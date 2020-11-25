«Белокуриха настолько очистилась»: на Алтае заметили редкую птичку

Оляпки обосновались у незамерзающей речки в Белокурихе в районе старой радонолечебницы и курортной поликлиники.

Орнитолог и эколог Алексей Эбель посчитал для Белокурихи это место может быть достопримечательностью, о которой мало кто знает.

«Помню, как-то зимой мы подъехали к Ороктойскому мосту, у которого постоянно есть хотя-бы одна оляпка (а порой и три), и начали их снимать. В это время там были две тургруппы, участники которой сначала не поняли, что мы там делаем, а когда мы показали — было много „ахов и охов“ по этому поводу. Гиды групп были тоже слегка удивлены, что у нас такие птички обитают», — прокомментировал специалист.