Российские туристки избили тапками медсестру в Турции

В день заезда девушки устроили скандал в медицинском кабинете пятизвездочного отеля Антальи. Одна из них испытывала боли в ступне и требовала срочно ее принять. Турецкие СМИ сообщают, что в это время на приеме у доктора был другой пациент, поэтому медсестра попросила россиянок немного подождать и надеть медицинские маски.

На просьбу девушки отреагировали агрессивно. Одна из них бросила в медсестру тапок и попала ей в глаз. После этого врач вызвал полицию.

Сообщается, что туристки находились в состоянии алкогольного опьянения. Пост о поведении путешественниц в профильной группе в соцсетях набрал более 500 комментариев. Пользователи сошлись на мнении, что девушек необходимо депортировать из страны.

Однако туристок не отправили домой, они продолжили свой отдых только в другом отеле.