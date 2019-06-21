Российским туристам рекомендовали не ездить в Грузию

«Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется», — приводит telegram-канал RT заявление Совфеда.
20 июня в Тбилиси произошли беспорядки — когда в здании правительства страны началась Межпарламентская ассамблея православия.
В мероприятии приняли участие делегаты из России, включая президента ассамблеи Сергея Гаврилова. Грузинские депутаты от оппозиции возмутились тем, что он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента. Протестующие начали штурм здания.
Несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Полиция применила против митингующих водометы и резиновые пули, пишет ura.ru.
Во время столкновений оппозиции с полицией в центре Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщает Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на минздрав Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков. Политик назвала Россию «врагом и оккупантом».