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Туризм

Ростуризм назвал Алтайский край в списке новых направлений для отдыха после пандемии

Ростуризм намерен запустить несколько десятков новых направлений по стране после снятия ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС. Среди упомянутых главой агенства Зариной Догузовой и Алтайский край.

Сентелек. Сельский туризм.
Сентелек. Сельский туризм.
altapress.ru

Глава Ростуризма сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что разрабатывается «огромное количество» новых направлений и маршрутов.

«Все побережье Волги, Хакасия, Алтайский край, Русский Север — Карелия, Мурманск Коми, это и круизные направления», — перечислила она.

Сроки, даты и условия запуска новых направлений будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Как уже писал altapress.ru, эксперты предсказывают повышенный спрос на внутренний туризм после отмены санитарных ограничений. По словам Евгения Дешевых, начальника управления края по развитию туризма, один из крупных федеральных туроператоров уже прорабатывает вопрос о чартерном рейсе в Барнаул.

При этом не исключено, что цены на отдых после отмены ограничений вырастут.

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