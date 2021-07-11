Ростуризм объявил о старте большой федеральной программы реновации отелей

Почти 19 млрд рублей выделило правительство России на льготное кредитование инвесторов, которые планируют строить в стране гостиницы и санатории. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Ростуризма.

В общей сложности выделено 18,8 млрд рублей. Они будут предоставляться по ставке 3−5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. Конечно, инвестпроект должен включать в себя и средства самого инвестора.

В Ростуризме пояснили, что льготные кредиты будут выдаваться до 2024 года. С их помощью можно будет построить или восстановить отель или санаторий категории не менее «три звезды» и площадью от 5 тыс. кв. метров.

Минимальное количество номеров в отеле должно составлять 120.

Государственный кредит будет предоставлен на условиях софинансирования на срок до 15 лет. Инвестор при этом может либо вложить свои деньги, либо воспользоваться банковским кредитом.

Зарина Догузова на Алтае. www.instagram.com/doguzova_zv/

Зарина Догузова,

глава Ростуризма:

Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке. Важно также какой объем средств уже профинансирован будущим собственником, и какую долю собственных средств инвестор готов вложить в проект. Объем выдачи кредитов мы оцениваем примерно в 200 млрд рублей к 2024 году. На эти средства будет начато строительство более 20 тыс. современных номеров.

По данным Ростуризма, в стране лишь 10% отелей сегодня можно назвать современными.