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Туризм
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РСТ: «Жемчужной реке» не хватит денег, чтобы рассчитаться с пострадавшими туристами

Страховые фонды туроператора «Жемчужная река» составляют 10 млн рублей — этого не хватит для возврата денег пострадавшим туристам, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Хайнань. Китай.
Хайнань. Китай.
СС0

По словам Тюриной, туроператор предоставил официальные данные в ассоциацию «Турпомощь» о том, что около 5 тысяч человек приобрели туры, но теперь не смогут вылететь на отдых.

«Исходя из того, что „Жемчужная река“ все время дает противоречивые сведения, а также учитывая глубину продаж до весны 2019 года, члены наблюдательного совета „Турпомощи“ предположили, что таких туристов будет гораздо больше. Вероятно, речь идет о 10−15 тысячах человек», — сказала Тюрина.

По ее словам, туроператор должен составить реестр для страховой компании со всеми данными пострадавших клиентов.

«Но с учетом того, что фингарантии туроператора составляют всего 10 миллионов рублей, денег на компенсацию туров не хватит ни пятнадцати тысячам, ни пяти тысячам туристов», — заявила она.

12 декабря Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору «Жемчужная река», из Единого федерального реестра туроператоров. Ранее Росавиация сообщила, что «Жемчужная река» продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.

В начале декабря «Жемчужная река» отменила туры на Хайнань из ряда российских городов, в том числе из Барнаула. По предварительным данным, около 600 человек из Алтайского края могут остаться без отпуска из-за ситуации с туроператором.

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