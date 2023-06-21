21 июня
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Туризм

Самые опасные направления возглавили популярные у россиян пляжные страны

Эксперты проанализировали, в каких странах российским детям, которые путешествовали с родителями, чаще всего требовалась медицинская помощь.

Паттайя. Таиланд.
Паттайя. Таиланд.
СС0

И выяснилось, что это Турция, Таиланд и ОАЭ. Эти страны оказались в лидерах по количеству обращений, указывает Газета.Ru со ссылкой на исследования компании «АльфаСтрахование».

А замыкают антиТОП Израиль и Россия.

Более половины туристов обращались к зарубежным врачам с простудой — скорее всего, из-за кондиционеров в номерах отелей. Следом - кишечные расстройства. Замыкает тройку детский травматизм.

Между тем самый популярный курорт Таиланда массово покинули россияне. Число российских туристов в Паттайе сократилось на 80%. Причиной этому может быть то, что местный аэропорт Утапао перестал принимать прямые рейсы из крупных российских городов.

Ранее умер пассажир на борту самолета, летевшего из Таиланда в Россию. Несчастный случай произошел накануне во время рейса Паттайя — Владивосток авиакомпании Azur Air. Умерший — мужчина 1948 года рождения. Пилоты благополучно посадили лайнер во аэропорту прилета.

Причина произошедшего не указывается.

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