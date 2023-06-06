6 июня
﻿
Туризм

Самый большой сибирский отель премиум-класса открылся на Алтае

В Республике Алтай открылся самый большой пятизвездочный отель в Сибири, сообщили власти региона.

Самый большой сибирский отель премиум-класса открылся на Алтае.
Самый большой сибирский отель премиум-класса открылся на Алтае.
пресс-служба правительства Республики Алтай

Отель общей площадью около 56 тыс. кв. м имеет 300 номеров. Также на территории есть два ресторана, спа, детский досуговый центр и конференц-центр.

По мнению региональной власти, развитие комплекса создает новые рабочие места и обогащает регион налоговыми поступлениями в бюджет.

"Развитие комплекса способствует устойчивому развитию Республики Алтай как одного из ведущих туристических центров страны", — отметили в региональной администрации.

Ранее altapress.ru сделал подборку дорогих и бюджетных авторских туров, куда можно отправиться из Барнаула.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость