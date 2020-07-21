Самый известный «бурят» Стивен Сигал прилетел на Байкал

Выйдя из самолета Сигал заявил, что рад возможности посетить почти что родную республику.
Напомним, ранее он рассказал о своих российских корнях со ссылкой на старые фотографии — его дед был бурятом, калмыком или монголом, а бабушка родом из Владивостока.
В аэропорту Сигала встретили по всем традициям — хлеб с солью, милые бурятские девушки и национальные костюмы, один из которых примерил актер.
После встречи Сигал отправился на экскурсию. В Бурятии он планирует находиться в течение недели.
Он посетит центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана, где актер намерен провести показательную тренировку со спортсменами.
Также Сигал познакомится с культурой и традициями старообрядцев. Один из главных пунктов — посещение озера Байкал, признанного объектом Всемирного природного наследия.
Ранее Стивен Сигал рассказал о своей российской пенсии. Напомним, в 2016 году он получил гражданство РФ.