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Туризм

Самый известный «бурят» Стивен Сигал прилетел на Байкал

Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал вечером 20 июля прибыл в Бурятию, сообщает правительство республики.

Стивен Сигал.
Стивен Сигал.
facebook.com/MIDRussia

Выйдя из самолета Сигал заявил, что рад возможности посетить почти что родную республику.

Напомним, ранее он рассказал о своих российских корнях со ссылкой на старые фотографии — его дед был бурятом, калмыком или монголом, а бабушка родом из Владивостока.

В аэропорту Сигала встретили по всем традициям — хлеб с солью, милые бурятские девушки и национальные костюмы, один из которых примерил актер.

После встречи Сигал отправился на экскурсию. В Бурятии он планирует находиться в течение недели.

Он посетит центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана, где актер намерен провести показательную тренировку со спортсменами.

Также Сигал познакомится с культурой и традициями старообрядцев. Один из главных пунктов — посещение озера Байкал, признанного объектом Всемирного природного наследия.

Ранее Стивен Сигал рассказал о своей российской пенсии. Напомним, в 2016 году он получил гражданство РФ.

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