Санатории Алтая назвали самыми популярными и дорогими в Сибири

Рейтинг самых популярных здравниц Сибири на лето 2021 года составил портал бронирования Санатории-России.рф . Алтайский край занял первое место.

В ТОП-5 также вошла Новосибирская, Омская, Иркутская области и Республика Алтай.

В санаториях Алтайского края летний отдых и лечение обойдется в среднем 4 390 рублей в сутки за проживание, питание и лечебно-оздоровительные процедуры, утверждают авторы списка.

Дешевле всего отдохнуть в санаториях Томской области (2 415 рублей в сутки), дороже всего — в Республике Алтай (4 430 рублей в сутки).

«Туристы все чаще выбирают санатории в своем или соседнем регионе проживания для отдыха и лечения по причинам отсутствия необходимости проходить акклиматизацию, небольших транспортных расходов и низкой стоимости по сравнению с южными курортами», — добавляют эксперты.

Ранее Алтайский край попал в ТОП-10 регионов, где хорошо лечат постковидный синдром.