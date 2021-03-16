Алтайский край попал в ТОП-10 регионов, где хорошо лечат постковидный синдром

Первую тройку заняли санатории южного берега Крыма, Сочи и Татарстана.
Эксперты отмечают, что в санаториях Алтайского края тратят от 2 100 рублей в сутки на человека в сутки за проживание, питание и лечение.
Дешевле всего в первой десятке постковидная реабилитация обойдется в санаториях Татарстана (от 1800 рублей) и Челябинской области (от 1950 рублей).
Дороже всего — в Московской области (3200 рублей) и Ленинградской области (2950 рублей). В санаториях южного берега Крыма — от 2300 рублей, Сочи — 2550 рублей, в санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье — 2450 рублей в сутки.
ТОП-10 регионов по реабилитации после COVID-19
- Республика Крым (санатории ЮБК)
- Сочи, Краснодарский край
- Республика Татарстан
- Московская область
- Ставропольский край
- Ленинградская область
- Алтайский край
- Самарская область
- Челябинская область
- Пермский край
Постковидный синдром
После выздоровления у пациентов еще долгое время бывает слабость, головные боли, одышка, подавленное настроение, миалгические боли в мышцах, неврологические и суставные боли, резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардии, «туман в голове» и многое другое.
На реабилитацию лучше всего отправиться в санаторий. Причем желательно в своей климатической зоне, иначе может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний, советовала начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова.