Алтайский край попал в ТОП-10 регионов, где хорошо лечат постковидный синдром

Алтайский край расположился на 7 строчке рейтинга регионов с программами постковидной реабилитации в санаториях по версии портала бронирования Санатории-России.рф .

Первую тройку заняли санатории южного берега Крыма, Сочи и Татарстана.

Эксперты отмечают, что в санаториях Алтайского края тратят от 2 100 рублей в сутки на человека в сутки за проживание, питание и лечение.

Дешевле всего в первой десятке постковидная реабилитация обойдется в санаториях Татарстана (от 1800 рублей) и Челябинской области (от 1950 рублей).

Дороже всего — в Московской области (3200 рублей) и Ленинградской области (2950 рублей). В санаториях южного берега Крыма — от 2300 рублей, Сочи — 2550 рублей, в санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье — 2450 рублей в сутки.

ТОП-10 регионов по реабилитации после COVID-19

Республика Крым ( санатории ЮБК) Сочи , Краснодарский край Республика Татарстан Московская область Ставропольский край Ленинградская область Алтайский край Самарская область Челябинская область Пермский край

Постковидный синдром

После выздоровления у пациентов еще долгое время бывает слабость, головные боли, одышка, подавленное настроение, миалгические боли в мышцах, неврологические и суставные боли, резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардии, «туман в голове» и многое другое.

На реабилитацию лучше всего отправиться в санаторий. Причем желательно в своей климатической зоне, иначе может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний, советовала начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова.