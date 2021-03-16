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Здоровье

Алтайский край попал в ТОП-10 регионов, где хорошо лечат постковидный синдром

Алтайский край расположился на 7 строчке рейтинга регионов с программами постковидной реабилитации в санаториях по версии портала бронирования Санатории-России.рф.

Соляная пещера, реабилитация после болезни коронавирусом.
Соляная пещера, реабилитация после болезни коронавирусом.
Сеть санаториев «Курорт Белокуриха».

Первую тройку заняли санатории южного берега Крыма, Сочи и Татарстана.

Эксперты отмечают, что в санаториях Алтайского края тратят от 2 100 рублей в сутки на человека в сутки за проживание, питание и лечение.

Дешевле всего в первой десятке постковидная реабилитация обойдется в санаториях Татарстана (от 1800 рублей) и Челябинской области (от 1950 рублей).

Дороже всего — в Московской области (3200 рублей) и Ленинградской области (2950 рублей). В санаториях южного берега Крыма — от 2300 рублей, Сочи — 2550 рублей, в санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье — 2450 рублей в сутки.

ТОП-10 регионов по реабилитации после COVID-19

  1. Республика Крым (санатории ЮБК)
  2. Сочи, Краснодарский край
  3. Республика Татарстан
  4. Московская область
  5. Ставропольский край
  6. Ленинградская область
  7. Алтайский край
  8. Самарская область
  9. Челябинская область
  10. Пермский край

Постковидный синдром

После выздоровления у пациентов еще долгое время бывает слабость, головные боли, одышка, подавленное настроение, миалгические боли в мышцах, неврологические и суставные боли, резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардии, «туман в голове» и многое другое.

На реабилитацию лучше всего отправиться в санаторий. Причем желательно в своей климатической зоне, иначе может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний, советовала начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова.

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