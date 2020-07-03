«Санатории строгого режима»: как оживающая Белокуриха принимает первых туристов. Репортаж altapress.ru

Жизнь в Белокурихе постепенно восстанавливается. Отели и санатории принимают первых гостей, на улицах города снова можно увидеть счастливые лица отдыхающих, курортная зона начала оживать. Как возвращается к работе местный бизнес и что происходит во вновь расцветающем городе, увидели корреспонденты altapress.ru.

«Санаторно-курортная жизнь просто умерла»

Санатории Белокурихи закрыли свои двери для посетителей в марте. Бронирование номеров было расписано на несколько месяцев вперед, но нежданно пришедший вирус нарушил все планы.

Генеральный директор санатория «Россия» Федор Елфимов откровенно делится с нами своими переживаниями и рассказывает, как коллектив пытается вернуться к прежней жизни.

Федор Елфимов,

генеральный директор санатория «Россия»:

Могу без преувеличения сказать, что санаторно-курортная жизнь не просто приостановлена, она умерла.

Федор Елфимов , генеральный директор санатория «Россия» Дмитрий Лямзин

К слову, зайти на территорию «России» сейчас не так просто. На въезде шлагбаум, а рядом мнительный охранник, настороженно спрашивающий, к кому мы приехали. После пятиминутного ожидания по рации передают: «Это восьмой. Пропускай». На входе в здание нас встречает восьмой, но без обязательной процедуры не отпускает. Всем пришедшим обязательно нужно измерить температуру, обработать руки санитайзером, надеть маску и зафиксировать свои данные в журнале.

За месяцы простоя в «России» произошло немало изменений. В столовой установили новый жироуловитель. Раньше сделать это было невозможно, так как необходима полная остановка процесса.

В номерах наконец заменили стояки: при полном заселении делать это неудобно. Отреставрировали бассейн, в котором все прохудившиеся плиточки поменяли на новые. А на территории санатория появилось большое количество различных цветов.

Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин

На сегодняшний день в «России» из тысячи рабочих мест практически все сохранены, выплачены все возвраты по предварительному бронированию.

Федор Елфимов,

генеральный директор санатория «Россия»:

Мы очень ждали и ждем гостей, которые в нас верили и продолжают верить. Когда возвращали средства, то расценивали это как кредит доверия наших клиентов. Сегодня компания живет в кредит.

Федор Елфимов также рассказывает, что не думает ни о чем другом, как о сохранении коллектива и предприятия: «У нас соблюдаются все необходимые предписанные нормы в корпусах, номерах и местах питания. Но не всем это нравится, так как пока не работают дискотеки, караоке и рестораны». Елфимов вспоминает шутливое выражение «Санаторий строгого режима», которое в сложившейся ситуации подходит как никогда.

Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин

Пообщавшись с теми, кто приехал на лечение в «Россию», можно понять, что в целом их все устраивает. Нет очередей и каких-либо скоплений людей, а это большой плюс.

«Наша задача — улучшить жизнь»

Сейчас санаторий заселен гостями только на 15%. В сравнении с прошлыми годами, когда «Россия» была переполнена отдыхающими, это ничтожные цифры. Всего санаторий вмещает 760 человек, а в летний период и до тысячи.

Федор Елфимов,

генеральный директор санатория «Россия»:

Мы еще даже близко не вернулись к прежнему режиму. Это колесо, которое остановилось, и его нужно вновь раскрутить. А сделать это очень тяжело. Наша задача — улучшить качество жизни. Люди вкладывают деньги, хотят быть здоровыми и счастливыми, а мы в этом им помогаем.

Федор Елфимов уверяет, что Белокуриха — это уникальное место, одно из чудес света. Из года в год люди выбирают именно ее, а после не раз возвращаются. Поэтому у генерального директора санатория есть надежда на успешное будущее.

Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин

Сотрудники «России» специально для нас провели экскурсию. Не так давно в коридорах был отключен свет, в номерах минимизирована подача воды, а сегодня уже слышен смех отдыхающих. На ресепшне выстроилась очередь из вновь прибывших, которые соответственно красным разметкам на полу соблюдают дистанцию.

Недавно введенные правила для заселения сейчас уже неактуальны. Справка на отсутствие коронавируса и двухнедельная изоляция не требуются. В санаторий можно заселяться по два человека, а в столовой за столом сидеть вместе семьей или близкой компанией.

Кстати, в столовой тоже произошли некоторые изменения. Если раньше на шведской линии гости сами набирали себе еду, то сейчас этим занимаются повара в масках и перчатках. Удовлетворенность клиентов в первом случае была намного больше, но никто не остается обижен, все довольны. Проблем со скоплением отдыхающих в местах питания нет, на прием пищи выделено два часа. Все контролируется.

Пройдясь по коридорам санатория, мы увидели, что отдыхающих в нем пока мало. В лечебном отделении нам встретился мужчина, нервно перебирающий в руках какие-то бумажки и ищущий нужный кабинет, в блоке с номерами — только что заселившаяся бабушка, а на лестнице в холле — загорелый мужчина, который возвращался из бассейна.

Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин

В «России» на сегодняшний день доступны все виды процедур. Если неделю назад было не попасть в спелеокамеру и бассейн, то сейчас они открыты для гостей.

Федор Елфимов,

генеральный директор санатория «Россия»:

Пока отдыхающие экономят и не шикуют. Они очень избирательно относятся к платным услугам. Ничего лишнего, кроме того, что прописано в санаторной карте.

Федор Елфимов делится, что сейчас в санатории отдыхает и тренируется боксер Александр Поветкин: «Он приезжает сюда уже не первый раз. Говорит, что у нас особенная энергетика, которая дает возможность набраться сил. Сейчас у него проходят активные тренировки перед боем в Англии, который пройдет 22 августа».

На территории комплекса пока немноголюдно. В спортивной зоне мы увидели только одну занимающуюся на перекладинах женщину, на лежаках около бассейна расположилась мама, а рядом ее резвящийся ребенок плещется в воде. По пешеходной зоне прогуливается девушка с коляской, а возле проката мастер чинит велосипед. Все тихо, размеренно и умиротворенно.

Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин

«Из сказочного города в затерянную пустыню»

Из санатория мы двинули в город. Видно, что в Белокурихе жизнь тоже возобновляется. Детские площадки заполнены ребятишками, в торговых рядах мелькают туристы, на летних верандах как одинокие посетители, так и шумные компании.

Белокуриха Дмитрий Лямзин

Продавец мороженого Дарья рассказала, что самоизоляцию в городе переносили очень трудно. Но никто не нарушал ее, все сидели дома и выходили только за продуктами.

Дарья,

продавец мороженого:

Эти несколько месяцев были просто невыносимыми. Мы сидели в четырех стенах, места себе не находили, неосознанно ссорились с близкими. Когда разрешили снова работать, счастью не было предела. Но посетителей пока очень мало. Раньше мы заказывали мороженое несколько раз в день, а сейчас только раз в неделю. Наш сказочный город на два месяца превратился в затерянную пустыню, и мы активно пытаемся вернуть прошлогодний режим.

Белокуриха Дмитрий Лямзин

По аллее, на которой мы беседовали, за полчаса прошла только одна семейная пара с ребенком. Дарья говорит, что такое и в страшном сне не могло присниться, но все жители Белокурихи надеются, что этот период долго не продлится.

Федор Елфимов утверждает, что городу потребуется минимум год на восстановление, и называет его «своеобразным Чернобылем».

Гуляя по городу, мы увидели скучающих официанток, ряд сувенирных лавок, открытых через одну, а также тоскующих и ищущих общения людей.

Белокуриха Дмитрий Лямзин Белокуриха Дмитрий Лямзин Белокуриха Дмитрий Лямзин Белокуриха Дмитрий Лямзин Белокуриха Дмитрий Лямзин Белокуриха Дмитрий Лямзин

Сегодня население Белокурихи немного превышает 15 тыс. человек. По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в 2019 году поток туристов составил 246 тыс. человек, а местные здравницы посетили более 150 тыс.

Цифры От 4,1 тыс. рублей в сутки стоит оздоровительная путевка в санаторий «Россия» в 2020 году. В санатории «Белокуриха» подобная обойдется в 3,6 тыс. рублей, а в «Катуни» цены выше — от 5 тыс. рублей в сутки. Все зависит от выбранного типа питания, количества человек в номере и его категории.

Белокуриха постепенно оживает, но, когда она вернется к прежнему режиму, неизвестно. Понятно лишь, что этого момента ждут все. А пока остается лишь надеяться на скорое восстановление.