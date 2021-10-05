Новый инвестор на Алтае построит семейный апарт-отель

На «Бирюзовую Катунь» зашел новый резидент, который построит там апарт-отель для семейного отдыха, сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма.

Проект строительства уже одобрили. Территорию отеля планируется оборудовать воркаут-площадкой, скалодромом, веревочным парком и бассейном с баром.

Инвестор намерен вложить не менее 40 млн рублей и завершить стройку в 2025 году. Пока идет оформление соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне.

Кроме того, действующий резидент, компания «Новые вершины», увеличила объемы инвестиций в строительство горнолыжного курорта. В перечень объектов добавили административно-деловой центр, апарт-отель и гостиницы категории 3, 4, и 5 звезд вместимостью 950 номеров.

Ранее сообщалось, что на территории игорной зоны «Сибирская монета» построят четыре отеля, казино и два слот-зала.