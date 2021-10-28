«Сиди дома, не гуляй». Какие коронавирусные ограничения в регионах затронут российский туризм

Во время нерабочих дней кого-то непременно посетят мысли о заслуженном отдыхе и путешествии. «Плохая идея», — думают региональные власти и стараются отрегулировать турпоток. Altapress.ru расскажет, с какими ограничениями отдыхающие могут столкнуться в туристических регионах страны.

Ограничения в Москве и Санкт-Петербурге

В этих городах закрываются непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, предприятия общепита, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры.

В Санкт-Петербурге поселиться в гостиницу можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. В музеи и театры все-таки можно будет пробраться — с масками и QR-кодами, которые даются привитым и недавно переболевшим. Закроются кинотеатры. Общепит будет обслуживать только навынос или с доставкой. Запрет на работу не коснется точек на вокзалах и АЗС.

Все эти ограничения должны продлиться до 7 ноября

Ограничения в регионах «Золотого кольца» России

При посещении общепита, музеев, мест проведения массовых мероприятий, ТЦ, салонов красоты и парикмахерских понадобится QR-код. Заселяться в гостиницы можно тем, кто вакцинировался или недавно переболел. Так в Костромской, Владимирской, Ивановской областях и Ярославской областях.

Кострома. pixabay.com

Также на въезде в Ивановскую область будут проверять QR-коды у организованных туристических групп.

Ограничения в Калининградской области

Как сказано в постановлении правительства области, с 28 октября по 7 ноября заселиться в гостиницу, хостел или другое средство размещения можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте. Сделать его нужно не ранее чем за три дня до даты заселения. Таковы требования к туристам и во многих других регионах, в том числе и Алтайском крае.

В гостиницах нельзя размещать организованные детские тургруппы из других регионов страны.

Работать в «нерабочую неделю» будут продовольственные магазины, зоомагазины, аптеки и магазины, торгующие детским питанием. Только с доставкой или навынос будут работать общепиты.

Аэропорт , турист. CC0

Досуговых и культурных мероприятий не будет — исключая спектакли, выступления в филармониях и концертных залах, где будут находиться 50% зрителей от общего числа мест в зале.

Туристы без ПЦР-теста или не поставившие вакцину не смогут поучаствовать в групповых автобусных экскурсиях, а также пешеходных экскурсиях с более 15-ю участниками.

До приморских городов станет сложнее добираться — общественный транспорт будет выполнять только утренние и вечерние рейсы.

Ограничения в Краснодарском крае

В «нерабочую неделю» ограничат проведение массовых мероприятий. Власти введут систему QR-кодов при посещении общепита только в поселениях Туапсинского района и городах-курортах: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск.

Сочи. СС0

Справки о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте понадобятся, чтобы войти в торговый центр. Без этого же не заселиться в сочинские гостиницы и санатории, не попасть в спортзал, на массовое или культурное мероприятие.

Интересно, что заселиться в гостиницу можно и вакцинированным одним компонентом. А при посещении, например, кафе такой номер уже не пройдет. Об этом пишет администрация края.

Ограничения в Крыму

Ограничения в этом регионе продержатся до «особого распоряжения». Справка о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте понадобится при въезде в Севастополь и даже выезде из города. Также она потребуется при бронировании и размещении в гостиницах, санаториях, пансионатах и т.д. Должны принять справку и о перенесенном менее 6 месяцев назад COVID-19.

Однако, этого может оказаться недостаточно. Власти рекомендуют требовать отрицательные ПЦР-тесты, сделанные не позднее чем за 72 часа до поселения.

Крым архив компании «Авианебо»

Никуда без справок и в объектах общепита, парикмахерских, фитнес-центрах, на экскурсиях. Кстати, максимальное количество человек в экскурсионной группе — 10 человек.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отмечает, что при всех ограничениях средняя загрузка в пятизвездочных гостиницах составляет 80%, в санаториях — 69%, пишет «Интерфакс». Однако, по оценке экспертов, она непременно снизится на 15−20% - это показывают отмены бронирований после введения системы QR-кодов.

Как приехать в Алтайский край и Республику Алтай

С 30 октября заселиться в гостиницу или другое средство размещения в Алтайском крае можно будет только с QR-кодом. Подобнее о других ограничениях можно прочитать в этом материале.

В Республике Алтай будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации либо ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа, пишет пресс-служба правительства региона. В регионе во время нерабочих дней запретят массовые мероприятия. Систему QR-кодов пока не вводят.