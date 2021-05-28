«СиЛА» открыла полеты в Белокуриху и Горный Алтай из сибирских городов

Как рассказали в компании, из Новосибирска полеты в Горно-Алтайск и Белокуриху будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, в Усть-Коксу по только пятницам, а в Кош-Агач только по воскресеньям.
Из Новокузнецка можно улететь в Горно-Алтайск и Белокуриху также можно в пятницу и воскресенье.
Из Томска в Барнаул и Белокуриху — в среду и воскресенье.
Полетная программа рассчитана на все лето. Стоимость билетов можно узнать на сайте авиакомпании.
Ранее сообщалось, что с 1 июня «КрасАвиа» запускает для клиентов удобный трансфер до санаториев Белокурихи.