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Туризм

«СиЛА» открыла полеты в Белокуриху и Горный Алтай из сибирских городов

Авиакомпания «СиЛА» запускает новые регулярные рейсы в Горно-Алтайск и Белокуриху из Новосибирска, Новокузнецка и Томска, а также в отдаленные поселения Алтая из Новосибирска.

Самолет авиакомпании «СиЛА» в Республике Алтай.
Самолет авиакомпании «СиЛА» в Республике Алтай.
altai-republic.ru

Как рассказали в компании, из Новосибирска полеты в Горно-Алтайск и Белокуриху будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, в Усть-Коксу по только пятницам, а в Кош-Агач только по воскресеньям.

Из Новокузнецка можно улететь в Горно-Алтайск и Белокуриху также можно в пятницу и воскресенье.

Из Томска в Барнаул и Белокуриху — в среду и воскресенье.

Полетная программа рассчитана на все лето. Стоимость билетов можно узнать на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что с 1 июня «КрасАвиа» запускает для клиентов удобный трансфер до санаториев Белокурихи.

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