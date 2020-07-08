Сын Ефремова отдыхает на Алтае в разгар жары и расследования смертельного ДТП

Никита отметил, что второй год подряд приезжает на Алтай, подчеркнув, что для него это место силы.

«Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент — природа, люди, звуки, цвета, запахи. Телефон используется только как фотоаппарат. И вообще, чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе», — написал он. ⠀

В следующей записи Никита рассказал про Телецкое озеро — про воду, водопады и бесконечный лес с капиллярами рек. Плюс опубликовал видео купания.

«Часть побережья — это Алтайский биосферный заповедник, на территории которого запрещено строительство, поэтому сохранилась уникальная природа этого места. Вода в озере холодная и даже летом температура остается на уровне +5/6 градусов. Погода быстро меняется: утро может быть солнечным и теплым, а буквально через пару часов дождь и шквальный ветер. Как раз в такую резкую перемену мы и попали, когда ходили на лодке к водопаду Чоодор. Мы уже шли обратно, когда я все-таки решил искупаться, и тут налетела буря: волны под два метра и ливень стеной. Мы попытались на тихом ходу продолжить плавание, но волны были слишком большие, к тому же мы находились в одном из самых узких мест озера, что только увеличивало качку и ветер. Решили переждать немного, снимая молнии в slow motion. Как только дождь ослабел, потихоньку дошли до гостиницы», — поделился актер событием из насыщенного путешествия.

Также он отметил россыпь из десятков водопадов на побережье Телецкого, при этом каждый по своему красив и у каждого своя легенда — и «сорок грехов» и «девичьи слезы».

Понравилась Никите и экскурсия на вертолете — «это, конечно, небюджетный вариант, но стоит всех потраченных средств».

«Бесконечный лес с капиллярами рек, как будто под тобой зеленый холмистый ковер. Плюс есть возможность сесть на вершину, с которой открывается панорама озера и стоит такая звенящая тишина, что слышно, как в десяти метрах от меня, Маша записывает шепотом свои сторис», — рассказал он.

Все, что касается проживания, цен и необходимых в поездке вещей, он пообещал рассказать в следующих постах.

Напомним, Никита отдыхал на Алтае и в 2019 году. Судя по эмоциональным восторженным постам, в горах ему понравилось.

Ранее Алтайский край посетил актер Павел Деревянко со своей семьей, где погостил в Сростках, также он отдохнул в Республике Алтай.