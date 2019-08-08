«Здесь живет Бог!»: продолжатель известной актерской династии гостит на Алтае

Российский актер театра и кино Никита Ефремов (сын артиста Михаила Ефремова) отдохнул на Алтае и опубликовал в Instagram несколько фотографий. Судя по эмоциональным восторженным постам, отдых ему понравился.

Актер гостил на Алтае 10 дней. Начал свое путешествие из Барнаула. В компании друзей он побывал на Телецком озере, где сделал немало атмосферных снимков.

Через пару дней в ленте артиста появилось еще больше снимков захватывающих видов Алтая.

«Вчера поймал себя на том, что два часа ни о чем не думал! Это фантастика. Алтай — must see», — написал он под очередной партией фотографий.

«Подходит к концу наше путешествие по сказочному, удивительному, чистому и сильному Алтаю! По-моему здесь живет Бог! Ребята, я всем рекомендую сюда приехать и насладится этими видами, воздухом, водой, горами, людьми. Алтай чистит, Алтай прорабатывает, Алтай это чудо!», — поделился эмоциями Ефремов.

Чем известен Никита Ефремов

31-летний Никита Ефремов — актер театра и кино, продолжатель творческой династии, сын Михаила и внук Олега Ефремовых. Его актерский дебют был в ситкоме «Моя прекрасная няня». Популярность к нему пришла после выхода на экраны в 2011 году военного фильма «Легенда о Бомбере».

Также он снимался в сериале «Восьмидесятые», драме «Все началось в Харбине», любовной комедии «Золушка», где сыграл главную роль вместе с Кристиной Асмус.