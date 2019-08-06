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Олег Газманов даст бесплатный концерт на Алтае

2019/08/06 13:10

10 и 11 августа в Горно-Алтайске пройдет гастрономический фестиваль "Мать Земля Алтай". Его хедлайнером станет известный певец Олег Газманов.

Олег Газманов на Алтае.
Олег Газманов на Алтае.

Гости фестиваля смогут попробовать уникальные блюда народов Горного Алтая, купить фермерские продукты, мед с горных пасек, сообщает городская администрация. На улице Чорос-Гуркина разместится ярмарка народных ремесленников. Все желающие смогут попробовать себя в качестве кулинаров и приготовить традиционные блюда с лучшими поварами Республики Алтай.

Хедлайнерами гастрофестиваля станут группа «Мачете» (Москва-Чемал), которая выступит 10 августа, и певец Олег Газманов — он исполнит свои песни вечером 11 августа.

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