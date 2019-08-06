Олег Газманов даст бесплатный концерт на Алтае

10 и 11 августа в Горно-Алтайске пройдет гастрономический фестиваль "Мать Земля Алтай". Его хедлайнером станет известный певец Олег Газманов.

Гости фестиваля смогут попробовать уникальные блюда народов Горного Алтая, купить фермерские продукты, мед с горных пасек, сообщает городская администрация. На улице Чорос-Гуркина разместится ярмарка народных ремесленников. Все желающие смогут попробовать себя в качестве кулинаров и приготовить традиционные блюда с лучшими поварами Республики Алтай.

Хедлайнерами гастрофестиваля станут группа «Мачете» (Москва-Чемал), которая выступит 10 августа, и певец Олег Газманов — он исполнит свои песни вечером 11 августа.