Снизился спрос на курортный отдых в России

Спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом — из-за падения доходов и ограничения авиаперелетов на юг страны из-за военной операции РФ на Украине россияне начали планировать отпуск дома, сообщает «Коммерсантъ».

Операторы гостиниц, повышавшие в марте цены на июнь—август, теперь понижают их на 15−45%.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в марте—апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15−16% выше прошлогоднего, а сейчас — на 4−5%.

По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне—августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас на 10−45% ниже, чем в марте.

Есть мнение, что отели рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетов за границу, однако активность бронирований граждан снизилась примерно на 20%.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова оценила повышение стоимости путешествий по популярным у туристов внутрироссийским направлениям, напоминает Lenta.ru.

По словам руководителя ведомства, рост цен на отдых в большинстве регионов страны находится в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции.

Между тем на Алтае первый чартерный рейс с туристами встретили в аэропорту водной аркой.