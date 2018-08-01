Составлен рейтинг стран, из которых не хотят возвращаться российские туристы

Этот рейтинг составлялся на данных анализа всех проданных сервисом билетов «туда-обратно» из любого города России за границу в период между 1 июля 2017-го по 1 августа 2018-го. В выборке участвовали те билеты, в которых время между рейсом «туда» и «обратно» очень велико.
Так в США и Канаде российские путешественники проводят, в среднем, 31 и 29 дней соответственно.
На три недели россияне улетают в Индию. И примерно столько же проводят наши соотечественники, в среднем, во Вьетнаме и Южной Корее.
На Кубе и в Индонезии туристы из России проводят чуть больше двух недель.
А вот аутсайдерами стали такие страны, как Эстония (4 дня), Белоруссия и Финляндия (5 дней), Латвия (6 дней). И по неделе, в среднем, россияне проводят в Литве, Словакии, Польше, Румынии и Швеции.