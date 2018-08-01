Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Туризм
1631

Составлен рейтинг стран, из которых не хотят возвращаться российские туристы

Первые два места среди стран, откуда российским туристам не хочется возвращаться, занимают США и Канада, пишет РИА Новости со ссылкой на рейтинг сервиса путешествий Туту.ru.

Вашингтон, США.
Вашингтон, США.
www.americancities.ru

Этот рейтинг составлялся на данных анализа всех проданных сервисом билетов «туда-обратно» из любого города России за границу в период между 1 июля 2017-го по 1 августа 2018-го. В выборке участвовали те билеты, в которых время между рейсом «туда» и «обратно» очень велико.

Отважные девушки фотографируются на Алтае на обрывах и в бурных реках
Туризм

Так в США и Канаде российские путешественники проводят, в среднем, 31 и 29 дней соответственно.

На три недели россияне улетают в Индию. И примерно столько же проводят наши соотечественники, в среднем, во Вьетнаме и Южной Корее.

На Кубе и в Индонезии туристы из России проводят чуть больше двух недель.

А вот аутсайдерами стали такие страны, как Эстония (4 дня), Белоруссия и Финляндия (5 дней), Латвия (6 дней). И по неделе, в среднем, россияне проводят в Литве, Словакии, Польше, Румынии и Швеции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA