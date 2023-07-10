10 июля
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Туризм

Сотня человек ждали самолет из Стамбула в Москву почти сутки

Рейс WZ-76 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 11:50 9 июля, но его переносили каждый час, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Самолет Red Wings.
Самолет Red Wings.
flyredwings.com

В итоге самолет вылетел только в 7:18 10 июля.

Пассажиры рассказали, что сначала полет задержали, а потом начали переносить на час. В итоге переносов накопилось на 20 часов.

У пассажиров было указано разное время отправки -13:00, 15:00 и 18:50. В итоге сотня человек вынужденно ночевали в аэропорту и вылетели домой только утром следующего дня.

Сообщается, что представители авиакомпании не общались с людьми. Никаких условий для ожидания они также не предоставили. Некоторым дали талоны на еду в Burger King.

В связи с инцидентом проводится проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее самый популярный курорт Таиланда массово покинули россияне.

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