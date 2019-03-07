Специалисты сообщили об очень опасных паразитах, которых можно подцепить в бассейнах отелей

Люк Гриффитс,
менеджер ассоциации инструкторов по плаванию:
Даже если вода в бассейне выглядит чистой, в ней могут находиться вредные микроорганизмы, поэтому она не должна попадать в рот.
По словам эксперта, к таким паразитам он относит два вида микроорганизмов — криптоспоридии и лямблии, которые могут вызвать серьезные недомогания желудочно-кишечного тракта.
Чтобы точно ничего не подхватить в воде, Гриффитс советует не заходить в бассейн, если там не видно дна, а на стенках есть скользкий цветной налет, поскольку мутная вода сигнализирует о наличии вредных микроорганизмов и опасных химических веществ.