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Туризм

Специалисты сообщили об очень опасных паразитах, которых можно подцепить в бассейнах отелей

В бассейнах отелей отдыхающие могут получить опасных паразитов. Об этом изданию The Sun рассказал менеджер ассоциации инструкторов по плаванию Люк Гриффитс, пишут «Известия».

Бассейн. Плавание.
Бассейн. Плавание.
СС0

Люк Гриффитс,
менеджер ассоциации инструкторов по плаванию:

Даже если вода в бассейне выглядит чистой, в ней могут находиться вредные микроорганизмы, поэтому она не должна попадать в рот.

По словам эксперта, к таким паразитам он относит два вида микроорганизмов — криптоспоридии и лямблии, которые могут вызвать серьезные недомогания желудочно-кишечного тракта.

Чтобы точно ничего не подхватить в воде, Гриффитс советует не заходить в бассейн, если там не видно дна, а на стенках есть скользкий цветной налет, поскольку мутная вода сигнализирует о наличии вредных микроорганизмов и опасных химических веществ.

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