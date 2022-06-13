Спрос выше предложения. Россияне столкнулись с дефицитом билетов в Турцию

Со стороны отдыхающих держится спрос на поездки в Турцию. Но перевозки ограничены.
«Наблюдаемое падение турпотока в Турцию и Анталью в частности — исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за „авиасанкций“ западных стран. А вовсе не многого „снижения спроса“. Снижения нет», — объяснили в АТОР.
Издание подчеркивает, что количество рейсов в Анталью из России превысило 450 в неделю. Однако ранее туда прибывали 160 рейсов в день.
При этом, утверждают в Турции, число рейсов из РФ увеличилось вдвое, по сравнению с маем.
Кстати, названы две страны, куда россияне скупили больше всего путевок.