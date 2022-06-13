13 июня
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Туризм

Спрос выше предложения. Россияне столкнулись с дефицитом билетов в Турцию

Дефицит билетов в Турцию наблюдается в России. Поэтому в ближайшее время путешествия в эту страну не подешевеют. Об этом пишет solenka.info со ссылкой на специалистов туристического рынка АТОР.

Турция.
Турция.
Altapress.ru

Со стороны отдыхающих держится спрос на поездки в Турцию. Но перевозки ограничены.

«Наблюдаемое падение турпотока в Турцию и Анталью в частности — исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за „авиасанкций“ западных стран. А вовсе не многого „снижения спроса“. Снижения нет», — объяснили в АТОР.

Издание подчеркивает, что количество рейсов в Анталью из России превысило 450 в неделю. Однако ранее туда прибывали 160 рейсов в день.

При этом, утверждают в Турции, число рейсов из РФ увеличилось вдвое, по сравнению с маем.

Кстати, названы две страны, куда россияне скупили больше всего путевок.

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