Стали известны подробности карантина из-за чумы на границе Алтая и Монголии

17 российских туристов не могут выехать из приграничной к Республике Алтай монгольской провинции Баян-Улгий из-за введенного там карантина по чуме. 3 мая власти Монголии отрицали введение карантина и утверждали, что граница закрыта из-за праздников. Теперь стало известно, что от чумы умерло два человека, сообщили «Новости Горного Алтая» со ссылокй на издание The Siberian Times.

27 апреля от бубонной чумы в городе скончался 38-летний мужчина. Через три дня, 30 апреля, скончалась и его 37-летняя беременная жена. Несмотря на существующий запрет на охоту, мужчина добыл сурка, и супруги съели мясо животного. Директор Национального центра зоонозной дерматологии и медицины Цагбадрах сообщил: «Он поел мясо и дал его жене, и они умерли, потому что чума поразила их желудки».

Сиротами остались четверо детей в возрасте от двух до 13 лет.

Сейчас под наблюдением находятся 158 человек, которые были или могли быть в контакте с погибшими. По данным Всемирной организации здравоохранения, чума при отсутствии лечения может убить человека в течение 24 часов. Карантин продлится до 6 мая.

По данным Роспотребнадзора, российских граждан, пострадавших от чумы, на территории Монголии нет. Монгольская сторона предоставила России исчерпывающие данные об эпидемиологической обстановке, принимаемых мерах по противодействию распространению чумы, включая проведение санитарно-карантинных мероприятий на территории.

Роспотребнадзор в приграничных территориях с Монголией на системной основе проводит комплекс мероприятий по профилактике инфекции. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российско-монгольскую границу, сообщается на официальном сайте ведомства.