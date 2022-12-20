Стало известно, как получить выплату за задержку рейса

Как получить страховую выплату за задержку авиарейса, рассказали «Газете.Ру» в компании «Росгосстрах».

Получить выплату можно при наличии путешественника, говорят эксперты.

Возмещение предоставляют, если при оформлении договора клиент выбрал риск «Отмена поездки» (включает опцию «Задержка рейса»).

Если вылет задержали или отменили из-за погоды, то можно получить страховую выплату. Ее начисляют при задержке вылета на шесть и более часов.

«В такой ситуации, по правилам страхования, клиент может рассчитывать на компенсацию в размере 3−6% от выбранной им страховой суммы за каждый час задержки после истечения шести часов», — подчеркнули в компании.

Страховую сумму турист может выбрать сам. Она варьируется до 5 тыс. евро для зарубежных поездок и 300 тыс. рублей — при путешествиях по РФ.

Чтобы получить выплату, нужно написать заявление в страховую компанию. Документы рассматривают в течение десяти рабочих дней.