20 декабря
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Туризм

Стало известно, как получить выплату за задержку рейса

Как получить страховую выплату за задержку авиарейса, рассказали «Газете.Ру» в компании «Росгосстрах».

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
CC0

Получить выплату можно при наличии путешественника, говорят эксперты.

Возмещение предоставляют, если при оформлении договора клиент выбрал риск «Отмена поездки» (включает опцию «Задержка рейса»).

Если вылет задержали или отменили из-за погоды, то можно получить страховую выплату. Ее начисляют при задержке вылета на шесть и более часов.

«В такой ситуации, по правилам страхования, клиент может рассчитывать на компенсацию в размере 3−6% от выбранной им страховой суммы за каждый час задержки после истечения шести часов», — подчеркнули в компании.

Страховую сумму турист может выбрать сам. Она варьируется до 5 тыс. евро для зарубежных поездок и 300 тыс. рублей — при путешествиях по РФ.

Чтобы получить выплату, нужно написать заявление в страховую компанию. Документы рассматривают в течение десяти рабочих дней.

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