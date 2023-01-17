17 января
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Туризм

Стало известно, какое количество туристов посетило Алтайский край в 2022 году

В 2022 году Алтайский край посетили 2 млн туристов. В среднем турпоток вырос на 8%.

Трасса на Белокуриху.
Трасса на Белокуриху.
altairegion22.ru

Как сообщает управление по развитию туризма региона, популярностью пользовались лечебно-оздоровительный, сельский, экологический, научно-познавательный, активный, событийный, пляжный отдых на соленых и пресных озерах степного Алтая.

Первые в списке туристических мест — Белокуриха и Алтайский район. Также путешественники ездили в Яровое, Барнаул, Бийск, Завьяловский, Романовский, Змеиногорский, Курьинский, Чарышский районы.

Появился высокий спрос на отдых в Залесовском, Заринском, Егорьевском, Советском, Смоленском и Солонешенском районах.

На Новый год Алтайский край посетили около 60 тыс. туристов — это на 13% больше по сравнению с прошлогодним праздником.

Ранее стало известно, как выглядит строящийся на Алтае отель премиум-класса.

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