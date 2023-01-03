Соцсети: как выглядит строящийся на Алтае мега-отель премиум-класса

Пользователь соцсети ВКонтакте опубликовал на своей странице фотографии строящегося в туристическом селе Манжерок (Республика Алтай) пятизвездочного отеля премиум-класса. Комплекс называют самым крупным в России. Его планировали открыть в начале 2023 года, и в ноябре прошлого года « Коммерсантъ » сообщал: его готовность — 90%.

Фото опубликовал владелец аккаунта Boris Karbyshev, пост датирован 31 декабря.

Altapress.ru уже рассказывал, что объект этот проектировался в Италии, его общая площадь — почти 52 тыс. кв. метров. Здесь будет 304 номеров, вместимость комплекса — 800 отдыхающих. Кроме номеров в комплекс войдет досуговый центр, ski-сервис, конференц-холл и центр SPA, рестораны и бары.

А на территории комплекса построят пять бассейнов, бани, сауны, массажные залы и досуговый центр, 12 отдельно стоящих вилл из дерева. объемлюще инвестиций не оглашался.

В целом же туристическое поселение Манжерок продолжает развиваться. Так, накануне Нового года здесь оборудовали трассу для катания в вечернее время. Россияне ее уже активно пробуют и публикуют фото в соцсетях.