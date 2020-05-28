Стало известно, когда распахнут российские границы для любителей отдыха за рубежом

«Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят „приезжайте“. А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия», — заявила Ломидзе.
Это — в первую очередь — касается организованных туристов, но при этом нельзя исключать, что будут действовать регулярные рейсы, и «самостоятельные туристы могут куда-то отправиться».
Премьер-министр Михаил Мишустин порекомендовал жителям страны не выезжать за границу в отпуск, пишет polit.ru.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране есть все условия для внутреннего туризма и предложил «вместе открыть Россию для себя».
Среди европейских стран Португалия и Греция объявила, что откроет границы для туристов с 1 июля. Также с июля открывается Грузия и Турция.
Курортный остров Бали примет туристов только в конце октября.
Южные ночи
Между тем министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало памятку для тех, кто хочет отдохнуть на Черном море в сезон 2020.
Приехать «налегке» не удастся.
Гостям при себе нужно иметь:
- паспорт, путевку или курсовку, номер брони или ваучер на проживание;
- санаторно-курортную карту;
- полис ОМС и ДМС (при наличии);
- справку об отрицательном результате на коронавирус, полученную не позднее, чем за двое суток до отъезда.
При этом, ехать на курорт на собственном автомобиле не рекомендуется, лучше воспользоваться поездом или самолетом.
У всех туристов по прибытии будут измерять температуру, в закрытых помещениях следует быть в масках.
В одном номере может быть заселена только одна семья или один человек. В заведениях общепита за столом может быть только один человек.
Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы будут недоступны.