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Туризм

Стало известно, когда распахнут российские границы для любителей отдыха за рубежом

Российские границы для выездного туризма не откроются раньше сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Крит. Греция.
Крит. Греция.
СС0

«Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят „приезжайте“. А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия», — заявила Ломидзе.

Это — в первую очередь — касается организованных туристов, но при этом нельзя исключать, что будут действовать регулярные рейсы, и «самостоятельные туристы могут куда-то отправиться».

Премьер-министр Михаил Мишустин порекомендовал жителям страны не выезжать за границу в отпуск, пишет polit.ru.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране есть все условия для внутреннего туризма и предложил «вместе открыть Россию для себя».

Среди европейских стран Португалия и Греция объявила, что откроет границы для туристов с 1 июля. Также с июля открывается Грузия и Турция.

Курортный остров Бали примет туристов только в конце октября.

Южные ночи

Между тем министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало памятку для тех, кто хочет отдохнуть на Черном море в сезон 2020.

Приехать «налегке» не удастся.

Гостям при себе нужно иметь:

  • паспорт, путевку или курсовку, номер брони или ваучер на проживание;
  • санаторно-курортную карту;
  • полис ОМС и ДМС (при наличии);
  • справку об отрицательном результате на коронавирус, полученную не позднее, чем за двое суток до отъезда.

При этом, ехать на курорт на собственном автомобиле не рекомендуется, лучше воспользоваться поездом или самолетом.

У всех туристов по прибытии будут измерять температуру, в закрытых помещениях следует быть в масках.

В одном номере может быть заселена только одна семья или один человек. В заведениях общепита за столом может быть только один человек.

Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы будут недоступны.

Морской порт Сочи.
Морской порт Сочи.
morport-sochi.ru

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